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"Боже, она еще и поет": Волочкова выпустила новый альбом, но понравился он не всем

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
25 июня, 14:40
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Музыкальный альбом балерины, куда вошли 19 песен, получил название "Вселенная". Анастасия Волочкова записала композиции с Николаем Басковым и Романом Жуковым
Анастасия Волочкова выпустила новый альбом
Анастасия Волочкова выпустила новый альбом / Фото: instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова, которая показала фото из бани, устроила фанатам сюрприз, выпустив новый музыкальный альбом. Радостным событием Волочкова поделилась на своей странице в Instagram.

По словам артистки, все эти песни записывались ею в течение 10 лет. В альбом вошли 19 композиций, которые Волочкова записала в том числе и с Николаем Басковым и экс-участником группы "Мираж" Романом Жуковым.

Первой стала песня "Балерина", написанная для меня Игорем Николаевым. На следующий день после студийной записи он показал ее Алле Борисовне Пугачевой, и она сразу пригласила меня в свой проект "Рождественские встречи", как единственную поющую балерину. После того, как на сцену в таком качестве меня вывели два таких мэтра, в моем альбоме стали появляться песни и других авторов. Все они указаны в альбоме. Эти песни я исполняла и исполняю на моих концертах, спектаклях и на мероприятиях, – делится Волочкова.

Многим поклонникам Анастасии очень понравились ее композиции и они были приятно удивлены тем, что их кумир не только танцует, но и поет. Однако были и тем, кто не оценил потенциал вокальный потенциал известной балерины:

  • Бузова, Волчкова, кто еще будет насиловать уши? Принудительная вакцинация и бонусом принудительное прослушивание воя Волочковой.
  • Боже, она еще и запела. Да, в нашей жизни все бывает и под солнцем снег не тает. Как-то так.
  • Она еще и поет!
  • Ни слуха, ни голоса – лучше не петь, ни гибкости, ни пластики – изображать балет тоже не стоит, увы.
Скриншот: Instagram

Недавно Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным, Олегом, отношения с которым держала в тайне. Смотрите об этом видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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