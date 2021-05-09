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Как с Днем матери поздравляют украинские селбритис – фото

Сегодня, 10:20

9 мая в Украине и других странах празднуют международный день всех матерей

В 2021 году День матери выпал на 9 мая. Обязательно поздравьте своих любимых мамочек и пожелайте им всего наилучшего не только сегодня, но и каждый день.

А некоторые украинские звезды уже успели это сделать. Далее в материале смотрите, как знаменитости поздравляют с Днем матери.

Ольга Сумская

Актриса опубликовала серию фото с мамой и написала следующее: "Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам".

, (@olgasumska)

Тоня Матвиенко

"Для своей мамы я всегда буду "дочка", маленькой Тоней. 9 мая не забудьте поздравить родного человека в своей жизни с Днем матери", – напомнила фолловерам дочка легендарной певицы.

, (@tonya_matvienko)

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DZIDZIO

Михаил Хома опубликовал фото своей мамы и поздравил всех других мам. "Поздравляю всех мам с Днем матери, а свою мамочку Галину Яновну поздравляю особенно, потому что она для меня лучшая в мире. Люблю и благодарю за все", – написал в посте артист.

, DZIDZIO (@dzidzio)

Леся Никитюк

Ведущая поздравила свою маму заранее, потому что накануне улетела в Турцию. "Когда будете поздравлять своих мам, передавайте им привет от меня", – написала в Instagram Леся.

, (@lesia_nikituk)

Оля Цибульская

Певица выложила в соцсети видео со своей мамой. Она также добавила подпись с признанием в любви родителям. Очень трогательно.

"Ваша вера и любовь – это наши крылья. Сомневалась в чем угодно, кроме того, что ты всегда со мной и за меня. Когда вы с папой меня обнимаете – я маленькое дитя", – написала артистка.

, (@cybulskaya)

Виталий Козловский

Певец заранее напомнил всем о празднике и рассказал, как в детстве рвал цветы для своей мамы. А кто так не делал)

, Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

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