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Як з Днем матері вітають українські селбрітіс – фото

Сьогодні, 10:20

9 травня в Україні та інших країнах святкують міжнародний день мами

У 2021 році День матері випав на 9 травня. Обов'язково привітайте своїх матусь і побажайте їм усього найкращого не лише сьогодні, а й кожного дня.

А деякі українські зірки вже встигли це зробити. Далі в матеріалі дивіться, як знаменитості вітають з Днем матері.

Ольга Сумська

Акторка опублікувала серію фото з мамою і написала наступне: "Мамочко, рідненька, зі святом! З днем мами! Дякую Богу, що ти у нас є! Привітайте своїх мам".

, (@Olgasumska)

Тоня Матвієнко

"Для своєї мами я завжди буду "доця", маленькою Тонею. 9 травня не забудьте привітати найріднішу людину у своєму житті з Днем матері", – нагадала фоловерам дочка легендарної співачки.

, (@Tonya_matvienko)

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DZIDZIO

Михайло Хома опублікував фото своєї мами і привітав усіх інших мам. "Вітаю всіх мам з Днем матері, а свою матусю Галину Янівну вітаю особливо, тому що вона для мене найкраща в світі. Люблю і дякую за все", – написав у пості артист.

, DZIDZIO (@dzidzio)

Леся Нікітюк

Ведуча привітала свою маму заздалегідь, тому що напередодні полетіла до Туреччини. "Коли будете вітати своїх мам, передавайте їм привіт від мене", – написала в Instagram Леся.

, (@Lesia_nikituk)

Оля Цибульська

Співачка виклала в соцмережі відео зі своєю мамою. Вона також додала підпис із зізнанням у любові батькам. Дуже зворушливо.

"Твоя віра і любов – то наші крила. Сумнівалась у чому завгодно, крім того, що ти завжди зі мною і за мене. Коли ви з татом мене обнімаєте – я мале дитя", – написала артистка.

, (@Cybulskaya)

Віталій Козловський

Співак заздалегідь нагадав усім про свято і розповів, як в дитинстві рвав квіти для своєї мами. А хто так не робив)

, Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

Раніше Наташа Корольова і її 75-річна мама запалили на яхті в Маямі.

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