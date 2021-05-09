День матери: незабываемые поздравления и картинки

Поздравляем всех мам с Днем матери-2021: красивые картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах

День матери: картинки, открытки, поздравления Фото: Unsplash

Сегодня, 9 мая, все мамы в Украине отмечают свой самый что ни на есть профессиональный праздник – День матери. Этот добрый, радостный семейный праздник ежегодно отмечается в Украине во второе майское воскресенье и в 2021 году выпадает на 9 мая.

Поздравляем с праздником всех мам – и тех, у кого уже есть дети, и тех, кто собирается стать мамой в ближайшем будущем. Предлагаем вам яркие, нарядные, эффектные открытки, картинки поздравления и стихи для всех мам.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Поздравления с Днем матери в стихах

***

Женщина, дарующая жизнь –

Ничего прекрасней нет на свете!

Поколения связующая нить,

Будущее наше – наши дети!



Материнская любовь – она слепа

И свята она одновременно,

И неизмерима у нее цена,

Материнская любовь – она бесценна!



В этот праздничный и самый ясный день

Принимайте, мамы, поздравления.

Счастья вам в День матери, любви,

Крепкого здоровья и терпения!

С Днем матери: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Днем матери

***

Любимая и дорогая,

Мамочка моя родная.

Будь здоровою всегда,

Живи долгие года.

Тебя за все благодарю,

Всем сердцем я тебя люблю!

С Днем матери: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем матери в прозе

***

Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, доброй, любимой мамой для своего ребенка. Пусть дети радуют вас своими достижениями и успехами. Пусть в семье всегда царит взаимопонимание в отношениях и искреннее доверие, радостные чудеса в жизни и вечная любовь в ваших сердцах.

Поздравления с Днем матери Фото: bonnycards

Веселое поздравление с Днем матери

***

Пусть День матери подарит

Море счастья и добра,

Мира, радости, надежды,

Света, нежности, тепла.



А еще – обычный отдых,

Кроме радостей простых:

Мамой быть совсем непросто

Без зарплат и выходных!

С Днем матери: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Доброе поздравление в День матери своими словами

***

Прекрасные, милые, замечательные, удивительные и самые лучшие женщины, поздравляю вас с Днем матери. Желаю от всего сердца, чтоб очаг семейный никогда не угасал, чтобы дети были счастливыми и здоровыми, чтобы в доме был достаток, мир, благополучие и уют!

С Днем матери: картинки и поздравления Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

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