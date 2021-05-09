Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

День матери: незабываемые поздравления и картинки

Сегодня, 07:20

Поздравляем всех мам с Днем матери-2021: красивые картинки, открытки, поздравления в прозе и стихах

День матери: картинки, открытки, поздравления
День матери: картинки, открытки, поздравления
Фото: Unsplash

Сегодня, 9 мая, все мамы в Украине отмечают свой самый что ни на есть профессиональный праздник – День матери. Этот добрый, радостный семейный праздник ежегодно отмечается в Украине во второе майское воскресенье и в 2021 году выпадает на 9 мая.

Поздравляем с праздником всех мам – и тех, у кого уже есть дети, и тех, кто собирается стать мамой в ближайшем будущем. Предлагаем вам яркие, нарядные, эффектные открытки, картинки поздравления и стихи для всех мам.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Читайте также:
День матери: варианты самых нужных подарков

Поздравления с Днем матери в стихах

***

Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!

Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!

В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!

С Днем матери: картинки и поздравления
С Днем матери: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Короткие поздравления с Днем матери

***

Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!

С Днем матери: картинки и поздравления
С Днем матери: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Добрые поздравления с Днем матери в прозе

***

Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, доброй, любимой мамой для своего ребенка. Пусть дети радуют вас своими достижениями и успехами. Пусть в семье всегда царит взаимопонимание в отношениях и искреннее доверие, радостные чудеса в жизни и вечная любовь в ваших сердцах.

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Веселое поздравление с Днем матери

***

Пусть День матери подарит
Море счастья и добра,
Мира, радости, надежды,
Света, нежности, тепла.

А еще – обычный отдых,
Кроме радостей простых:
Мамой быть совсем непросто
Без зарплат и выходных!

С Днем матери: картинки и поздравления
С Днем матери: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Доброе поздравление в День матери своими словами

***

Прекрасные, милые, замечательные, удивительные и самые лучшие женщины, поздравляю вас с Днем матери. Желаю от всего сердца, чтоб очаг семейный никогда не угасал, чтобы дети были счастливыми и здоровыми, чтобы в доме был достаток, мир, благополучие и уют!

С Днем матери: картинки и поздравления
С Днем матери: картинки и поздравления
Фото: bonnycards

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2020 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки День матери: варианты самых нужных подарков День матери-2021: что подарить маме в праздник День матери-2021: когда празднуется в Украине
праздники открытки стихи День матери поздравления картинки мама
Реклама

Новости партнеров

Джамала сообщила грустную новость
Джамала сообщила грустную новость
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Жена продюсера "Квартал 95" блеснула идеальной фигурой
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 05:20Фаново

Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Вчера, 20:47Фаново

Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

Вчера, 08:56Звездно

Каменских поздравила Потапа с днем рождения сексуальным признанием

Вчера, 08:00Вкусно

Чем удивить маму – три вкусные идеи из разных стран

Вчера, 06:40Фаново

День памяти и примирения: теплые слова и пожелания

Вчера, 00:07Звездно

Джессика покинула проект Холостяк-11 в 10 выпуске. Михаил Заливако назвал причину

7 маяМодно

Внучка Ротару прогулялась по Нью-Йорку в колье за 580 тыс. гривен — такое же было у Грейс Келли

7 маяЗвездно

Холостяк Заливако подтвердил, что находится в отношениях. А в Сети назвали имя победительницы проекта

7 маяВкусно

10 неожиданных способов приготовления кабачков

7 маяЗвездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

7 маяЗвездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

6 маяЗвездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

6 маяПсихо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

6 маяВкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

6 маяАктуально

Как получить фигуру мечты: главные правила питания и эффективных тренировок

6 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

Новости партнеров

Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Ленивые пирожки без теста: элементарный рецепт
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
«Это бесконтрольность языка». Тина Кароль об Ольге Поляковой
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Конфлікт набирає обертів: що не так у стосунках між Сумськими
Конфлікт набирає обертів: що не так у стосунках між Сумськими
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Alyona Alyona поразила откровенными фото
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х
Спилися і бомжують: ось як живуть зірки 90-х

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять