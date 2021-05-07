Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

8 модных мам знаменитостей — они одеваются не хуже своих звездных детей

Сегодня, 20:28

Вот в кого пошли Меган Маркл, Джаред Лето и Бейонсе!

На днях Дженнифер Лопес снялась в рекламе своего бренда вместе с мамой. Оказалось, что 77-летняя Гваделупа Родригес выглядит не хуже звездной дочки. Ко Дню матери 9 мая мы вспомнили еще 8 мам знаменитостей, которые могут дать фору поколению Z. Только посмотрите, какие они стильные!

Тиш Сайрус, мама Майли Сайрус

Тиш и Майли Сайрус
Тиш и Майли Сайрус
Фото: instagram.com/tishcyrus

Давайте честно. Чей образ на фото вам нравится больше — Майли или ее мамы Тиш? Сейчас старшая из Сайрус работает дизайнером интерьеров, даже дочке дом обставила. Похоже, отсюда и ее тонкое чувство стиля. На некоторых снимках в своем Instagram Тиш выглядит, как популярный фешн-блогер.

Тиш Сайрус
Тиш Сайрус
Фото: instagram.com/tishcyrus

Тина Ноулз, мама Бейонсе

Бейонсе и Тина Ноулз
Бейонсе и Тина Ноулз
Фото: Getty Images

Селестин помогла дочери стать звездой, да и сама стала влиятельной фигурой в мире моды. В выборе образов у нее нет права на ошибку — Ноулз обожает классику и женственные силуэты. А ее фигуре по-прежнему можно позавидовать.

Тина Ноулз
Тина Ноулз
Фото: ebony.com

Тамара Галушка, мама Веры Брежневой

Тамара Галушка и Вера Брежнева
Тамара Галушка и Вера Брежнева
Фото: instagram.com/ververa

Лучшая подруга Тамары — мама украинского дизайнера Кати Сильченко. На кадре ниже родительница экс-"Виа-Гры" как раз позирует в наряде the COAT. И ей он очень идет! Заметим, что и за пределами профессиональных студий Тамара Галушка радует модных критиков гармоничными образами.

Тамара Галушка
Тамара Галушка
Фото: jetsetter.ua

Линда Грэм, мама Эшли Грэм

Линда и Эшли Грэм
Линда и Эшли Грэм
Фото: instagram.com/themamagraham

Одна из самых известных моделей plus-size не раз говорила, что единственной ее опорой в начале карьеры была мама. Теперь, когда Эшли сотрудничает с лучшими брендами, Линда продолжает поддерживать дочь. Причем не только словом, но и делом. Например, снимается с ней в рекламе купальников.

Линда и Эшли Грэм
Линда и Эшли Грэм
Фото: instagram.com/ashleygraham

Голди Хоун, мама Кейт Хадсон

Голди Хоун и Кейт Хадсон
Голди Хоун и Кейт Хадсон
Фото: instagram.com/goldiehawn

Сложно сказать, кто из этих двоих более известный. Кейт мы любим по романтичным комедиям, зато ее мама Голди — обладательница "Оскара" после роли в "Цветке кактуса". Через 52 года со дня той церемонии в глазах Хоун сохранилась притягательная искорка дерзкой девчонки. Это чувствуется и в ее стиле. Она не боится быть яркой и порой даже затмевает молодую дочь.

Голди Хоун
Голди Хоун
Фото: instagram.com/goldiehawn

Констанс Лето, мама Джареда Лето

Джаред и Констанс Лето
Джаред и Констанс Лето
Фото: instagram.com/constance.leto

69-летняя родительница вокалиста 30 seconds to Mars заслуживает уважения хотя бы тем, что не маскирует возраст. Констанс Лето не красит волосы, редко пользуется косметикой и никогда не ложилась под нож хирурга. Естественная красота в сочетании с превосходным вкусом — формула успеха, которая не зависит от цифры в паспорте.

Джаред и Констанс Лето
Джаред и Констанс Лето
Фото: The Daily Mail

Ольга Дорофеева, мама Нади Дорофеевой

Надя и Ольга Дорофеевы
Надя и Ольга Дорофеевы
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В повседневной жизни Ольга Дорофеева наряжается редко, но звездная дочь умеет превратить ее в свою ровесницу. Кажется, молодежные наряды из концепт-стора SO DODO подходят маме Нади просто идеально.

Надя и Ольга Дорофеевы
Надя и Ольга Дорофеевы
Фото: instagram.com/mama.dorofeeva

Дория Рэгланд, мама Меган Маркл

Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд
Меган Маркл и ее мать Дория Рэгланд
Фото: Getty Images

Мама герцогини Сассекской преподавала йогу, была соцработником в клинике и гримером на телевидении. А еще она печет вкусные лимонные пирожные и бегает марафоны. Это о ней рассказывала сама Меган, а папарацци не раз публиковали подтверждения с тренировок. В свои 64 Дория ведет действительно активный образ жизни. Может, поэтому на ней любая одежда сидит так хорошо?

Также берите на заметку ТОП-10 модных подарков, которым обрадуется каждая мама.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
День матери: варианты самых нужных подарков ТОП-5 модных образов на майские праздники, которые соберут много лайков в Instagram 75-летний пенсионер в одежде внука стал звездой Instagram (фото)
стиль День матери мамы звезд
Реклама

Новости партнеров

Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Дорофеева призналась, почему у нее с Дантесом нет детей
Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике : подробно
Полякова после застолий и Турции оказалась в клинике : подробно

Популярные статьи

Сегодня, 11:44Звездно

А вы узнаете на этих свадебных фото Ольгу Сумскую? Смотрим снимки, сделанные 25 лет назад

Сегодня, 10:49Звездно

В месяц можно заработать 70 тысяч гривен – звезды честно о своем заработке в Instagram

Вчера, 18:40Звездно

Кароль закрутила роман с супругом, будучи в других отношениях, – признание экс-бойфренда певицы

Вчера, 15:15Психо

Что подарить женщине по ее знаку зодиака

Вчера, 14:15Звездно

Замуж за олигарха и запретный вес: 10 откровений Тины Кароль из ее нового интервью

Вчера, 12:18Вкусно

Сезон открыт – 7 рецептов окрошки на любой вкус

Вчера, 08:40Психо

Гороскоп на сегодня 6 мая для всех знаков зодиака: Рыбы, не пытайтесь никому ничего доказать!

5 маяNo Stress

Сколько стоят бюджетные Мальдивы и стоит ли ехать в такое путешествие

5 маяЗвездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

5 маяВкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

5 маяФаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

5 маяЗвездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

5 маяЗвездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

5 маяEvents

День матери-2021: что подарить маме в праздник

5 маяЗвездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом. Фаны нашли новое доказательство воссоединения семьи

5 маяПсихо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

Новости партнеров

Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Странная выходка: Монатик разгневал украинцев
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Блогер раскрыл вульгарный смысл песни Macarena и потряс Сеть
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Опасны для здоровья: какие сыры нужно избегать
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова
Все девушки должны быть бездетными: вокалистка "ВИА Гры" Попова

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять