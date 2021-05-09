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15 искрометных мемов о веселых буднях типичной матери

Сегодня, 07:15

9 мая отмечаем День матери. В честь праздника Life Сегодня собрали самые прикольные мемы о матерях. Вам обязательно понравится наша подборка!

Фото: Boredpanda

Уже в это воскресенье, 9 мая, будут отмечать День матери! В Украине, как и во многих странах Европы, а также в Америке, Австралии, Китае и Японии этот праздник ежегодно выпадает на второе воскресенье мая.

Идею празднования Дня матери приписывают американской активистке Джулии Уорд Хоув, опубликовавшей в 1872 году прокламацию Дня матери, а также учительнице из Графтона в Западной Вирджинии – Анне Джарвис.

Традиционно в этот день мамам дарят подарки, открытки и цветы. Life Сегодня, в свою очередь, собрали самые прикольные мемы о матерях. Вам обязательно понравится!

А еще смотрите идеи лучших подарков на День матери и другие праздники мая в нашем календаре и не забывайте поднимать настроение родным и близким людям.

1. "Р. С. Массикотте, "Недорисованный дом", 2017. Маркер по латексной краске. Подарок родителям"

Фото: Reddit

2. Жду пока мой ребенок закончит рассказывать свою историю

Фото: Reddit

3. Мать делает вид, что помогает ребенку найти игрушку, которую она уже давно выбросила

Фото: Reddit

4. Если что-то выглядит нелепо, но работает, – это гениально!

Фото: Reddit

5. Мать: "Не расплескивай воду в ванной". Ребенок:

Фото: Reddit

6. Когда едешь по делам без детей. Впервые

Фото: Reddit

7. Когда пару раз отложила на потом стирку

Фото: Reddit

8. Меган и Гарри после рождения ребенка. Реальность:

Фото: Reddit

9. В больнице. Мать: "Ничего не трогай". Ребенок:

Фото: Reddit

10. Дети, когда мать садится отдохнуть

Фото: Reddit

11. Мать открывает пачку конфет. Ребенок:

Фото: Reddit

12. Когда ребенок рассказывает тебе историю 6 часов подряд

Фото: Reddit

13. Когда мать узнала, что лаванда снимает стресс

Фото: Reddit

14. Правда жизни

Фото: Reddit

15. Обычный день матери

Фото: Reddit

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить маме в праздник.

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Источник: Сегодня
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