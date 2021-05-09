15 искрометных мемов о веселых буднях типичной матери
9 мая отмечаем День матери. В честь праздника Life Сегодня собрали самые прикольные мемы о матерях. Вам обязательно понравится наша подборка!
Уже в это воскресенье, 9 мая, будут отмечать День матери! В Украине, как и во многих странах Европы, а также в Америке, Австралии, Китае и Японии этот праздник ежегодно выпадает на второе воскресенье мая.
Идею празднования Дня матери приписывают американской активистке Джулии Уорд Хоув, опубликовавшей в 1872 году прокламацию Дня матери, а также учительнице из Графтона в Западной Вирджинии – Анне Джарвис.
Традиционно в этот день мамам дарят подарки, открытки и цветы. Life Сегодня, в свою очередь, собрали самые прикольные мемы о матерях. Вам обязательно понравится!
А еще смотрите идеи лучших подарков на День матери и другие праздники мая в нашем календаре и не забывайте поднимать настроение родным и близким людям.
1. "Р. С. Массикотте, "Недорисованный дом", 2017. Маркер по латексной краске. Подарок родителям"
2. Жду пока мой ребенок закончит рассказывать свою историю
3. Мать делает вид, что помогает ребенку найти игрушку, которую она уже давно выбросила
4. Если что-то выглядит нелепо, но работает, – это гениально!
5. Мать: "Не расплескивай воду в ванной". Ребенок:
6. Когда едешь по делам без детей. Впервые
7. Когда пару раз отложила на потом стирку
8. Меган и Гарри после рождения ребенка. Реальность:
9. В больнице. Мать: "Ничего не трогай". Ребенок:
10. Дети, когда мать садится отдохнуть
11. Мать открывает пачку конфет. Ребенок:
12. Когда ребенок рассказывает тебе историю 6 часов подряд
13. Когда мать узнала, что лаванда снимает стресс
14. Правда жизни
15. Обычный день матери
Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить маме в праздник.
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