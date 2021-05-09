Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Выбирайте самое красивое, доброе, душевное поздравление с Днем матери для любимой мамы

Поздравления с Днем матери Фото: bonnycards

Сегодня, 9 мая, Украина и многие страны мира празднуют День матери-2021. В этот светлый и праздничный день не забудьте поздравить своих мам и адресовать им самые душевные, позитивные, веселые и радостные поздравления с праздником.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

День матери-2021: лучшие поздравления в стихах

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Пожелаю в День матери счастья,

Самых ярких, волшебных событий,

Пусть глаза улыбаются чаще,

Для любви будет сердце открыто.



Позитив, вдохновенье, успехи

За тобой пусть идут по пятам,

Радость в доме живет без помехи,

И успех пусть поселится там.

Поздравления с Днем матери Фото: bonnycards

Короткое поздравление с Днем матери

***

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю,

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.

С Днем ​​матери: прикольные поздравления маме

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Мамой быть совсем непросто –

На процентов девяносто.

Остальные десять – рай:

Гладь, стирай и убирай...



Завтрак, ужин и обед –

Приготовлен, разогрет.

Школа, ясли, детский сад –

Мамой быть, ну каждый рад!



Что ни день – уборка в доме.

Это точно, как в законе:

Не исполнить ведь нельзя,

Это мамина стезя!



Шум и крики малышей:

"Это дай. Того налей...

Это вовсе не хочу...

А не дашь, то закричу..."



Одним словом, мамой быть –

Это всех вокруг любить,

А себя... ну как придется...

Может, время и найдется!..

Поздравления с Днем матери Фото: bonnycards

Смс поздравление в День матери

***

С Днем матери тебя, родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

Самое красивое поздравление маме в День матери-2021

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Наверное, не хватит в мире слов,

Чтоб рассказать о том, что так бесценно.

О том, что только мамина любовь

Нас исцеляет от невзгод мгновенно.



Как рассказать о том, что на века

Дороже золота, алмазов и рубинов?

Все знают, это мамина рука,

Что нежно гладит по макушке сына.



Не важно, сколько времени прошло,

И мы все выросли, давно уже не детки.

Но на душе всегда светлым-светло

От глаз твоих и от объятий крепких.



Что можно в этот день тебе сказать?

Что пожелать тебе, моя родная?

Здоровья, счастья, горестей не знать,

А знать, что ты у нас одна такая.

Поздравления с Днем матери Фото: bonnycards

Душевное поздравление с Днем матери в смс

***

С Днем матери тебя, родная мама,

Желаю быть всегда счастливой самой,

Душой и сердцем я тебя люблю,

За все добро тебя благодарю.

Доброе поздравление в День матери подруге

***

День матери – волшебный праздник,

Он всех нас делает добрей.

Желаем нашим мамам счастья,

И радостных погожих дней!

Поздравления с Днем матери Фото: Pixabay

Поздравления подругам с Днем ​​матери

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Мамин день пускай подарит

Счастье, радость и удачу!

Процветанием завалит,

Порешает все задачи.



В море радости волшебной

С головой пусть окунет,

Принесет успех мгновенно

И проблемы отберет!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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