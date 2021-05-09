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Оригинальные поздравления с Днем матери в стихах и смс

Сегодня, 05:20

Выбирайте самое красивое, доброе, душевное поздравление с Днем матери для любимой мамы

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Сегодня, 9 мая, Украина и многие страны мира празднуют День матери-2021. В этот светлый и праздничный день не забудьте поздравить своих мам и адресовать им самые душевные, позитивные, веселые и радостные поздравления с праздником.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

День матери-2021: лучшие поздравления в стихах

***

Пожелаю в День матери счастья,
Самых ярких, волшебных событий,
Пусть глаза улыбаются чаще,
Для любви будет сердце открыто.

Позитив, вдохновенье, успехи
За тобой пусть идут по пятам,
Радость в доме живет без помехи,
И успех пусть поселится там.

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Короткое поздравление с Днем матери

***

Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю,
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.

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С Днем ​​матери: прикольные поздравления маме

***

Мамой быть совсем непросто –
На процентов девяносто.
Остальные десять – рай:
Гладь, стирай и убирай...

Завтрак, ужин и обед –
Приготовлен, разогрет.
Школа, ясли, детский сад –
Мамой быть, ну каждый рад!

Что ни день – уборка в доме.
Это точно, как в законе:
Не исполнить ведь нельзя,
Это мамина стезя!

Шум и крики малышей:
"Это дай. Того налей...
Это вовсе не хочу...
А не дашь, то закричу..."

Одним словом, мамой быть –
Это всех вокруг любить,
А себя... ну как придется...
Может, время и найдется!..

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Смс поздравление в День матери

***

С Днем матери тебя, родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

Самое красивое поздравление маме в День матери-2021

***

Наверное, не хватит в мире слов,
Чтоб рассказать о том, что так бесценно.
О том, что только мамина любовь
Нас исцеляет от невзгод мгновенно.

Как рассказать о том, что на века
Дороже золота, алмазов и рубинов?
Все знают, это мамина рука,
Что нежно гладит по макушке сына.

Не важно, сколько времени прошло,
И мы все выросли, давно уже не детки.
Но на душе всегда светлым-светло
От глаз твоих и от объятий крепких.

Что можно в этот день тебе сказать?
Что пожелать тебе, моя родная?
Здоровья, счастья, горестей не знать,
А знать, что ты у нас одна такая.

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: bonnycards

Душевное поздравление с Днем матери в смс

***

С Днем матери тебя, родная мама,
Желаю быть всегда счастливой самой,
Душой и сердцем я тебя люблю,
За все добро тебя благодарю.

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Доброе поздравление в День матери подруге

***

День матери – волшебный праздник,
Он всех нас делает добрей.
Желаем нашим мамам счастья,
И радостных погожих дней!

Поздравления с Днем матери
Поздравления с Днем матери
Фото: Pixabay

Поздравления подругам с Днем ​​матери

***

Мамин день пускай подарит
Счастье, радость и удачу!
Процветанием завалит,
Порешает все задачи.

В море радости волшебной
С головой пусть окунет,
Принесет успех мгновенно
И проблемы отберет!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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