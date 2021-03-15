Как помочиться на статуэтку Грэмми и получить еще одну: гид от Канье Уэста

Рассказываем курьезную историю с рэпером

На церемонии "Грэмми-2021", которая состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе, Канье Уэст получил награду за лучший христианский альбом. Это пластинка "Jesus Is King", записанная ним в 2019 году.

Но самое забавное, что в сентябре прошлого года Канье опубликовал в своем Twitter-аккаунте ролик, как он мочится на статуэтку "Грэмми". Это можно увидеть ниже.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

"Поверьте мне... Я не остановлюсь", – подписал красноречивое видео Уэст. Он, кстати, является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций "Грэмми".

После такой выходки, казалось бы, исполнителю точно не дадут еще одну "Грэмми", но все обернулось иначе, и Канье стал обладателем очередной награды.

В соцсетях же Канье Уэсту припомнили курьезный ролик – пользователи начали постить мемы на эту тему.

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"Канье Уэст засунул статуэтку "Грэмми" в унитаз, помочился на нее, снял это на видео и выложил в сеть… а в следующем году выиграл "Грэмми".

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"Канье Уэст засунул „Грэмми" в унитаз и помочился на нее — и ему все равно вручили еще одну награду. Тем временем Уикенд захотел выступить на Супербоуле — и его оставили без номинаций. Лол, очень интересная политика", – высказался один из пользователей Twitter.

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"Канье Уэст – единственный человек в истории, который записал, как писает на одну из своих Грэмми, просто чтобы выиграть другую через полгода.

ЦЕЛЬ".

Напомним, что канадский певец The Weeknd устроил бойкот "Грэмми" из-за предвзятости организаторов. В начале марта он заявил, что больше не будет представлять свою музыку для номинаций премии, так как в этом году не попал ни в одну номинацию.

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