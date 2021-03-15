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Как помочиться на статуэтку Грэмми и получить еще одну: гид от Канье Уэста

Сегодня, 16:50

Рассказываем курьезную историю с рэпером

На церемонии "Грэмми-2021", которая состоялась минувшей ночью в Лос-Анджелесе, Канье Уэст получил награду за лучший христианский альбом. Это пластинка "Jesus Is King", записанная ним в 2019 году.

Но самое забавное, что в сентябре прошлого года Канье опубликовал в своем Twitter-аккаунте ролик, как он мочится на статуэтку "Грэмми". Это можно увидеть ниже.

"Поверьте мне... Я не остановлюсь", – подписал красноречивое видео Уэст. Он, кстати, является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций "Грэмми".

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После такой выходки, казалось бы, исполнителю точно не дадут еще одну "Грэмми", но все обернулось иначе, и Канье стал обладателем очередной награды.

В соцсетях же Канье Уэсту припомнили курьезный ролик – пользователи начали постить мемы на эту тему.

Скриншот

"Канье Уэст засунул статуэтку "Грэмми" в унитаз, помочился на нее, снял это на видео и выложил в сеть… а в следующем году выиграл "Грэмми".

Скриншот

"Канье Уэст засунул „Грэмми" в унитаз и помочился на нее — и ему все равно вручили еще одну награду. Тем временем Уикенд захотел выступить на Супербоуле — и его оставили без номинаций. Лол, очень интересная политика", – высказался один из пользователей Twitter.

Скриншот

"Канье Уэст – единственный человек в истории, который записал, как писает на одну из своих Грэмми, просто чтобы выиграть другую через полгода.

ЦЕЛЬ".

Напомним, что канадский певец The Weeknd устроил бойкот "Грэмми" из-за предвзятости организаторов. В начале марта он заявил, что больше не будет представлять свою музыку для номинаций премии, так как в этом году не попал ни в одну номинацию.

Ранее мы обсуждали самые странные наряды звезд на "Грэмми-2021", которые выглядят слишком неуклюже.

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