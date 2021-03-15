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Что известно о казахе Imanbek, который получил "Грэмми"

Сегодня, 11:10

Иманбек Зейкенов получил награду за "Лучший классический ремикс"

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения главной музыкальной премии мира "Грэмми". Из года в год премия не перестает удивлять выбором победителей и новыми рекордами. И вот, в этом году одним из обладателей почетной статуэтки стал казахский диджей Imanbek. Его хитовый ремикс наверняка слышал почти каждый из вас, но многие, вероятно, не знали, что он принадлежит именно казаху Imanbek. При этом, для Казахстана это историческая победа, так как ранее никто из местных артистов не получал "Грэмми".

Ремикс Imanbek на трек Roses американского рэпера SAINt JHN собрал более 145 миллионов просмотров в YouTube, более 20 недель держался в ТОП-10 музыкального чарта Billboard Hot 100, а летом прошлого года вошел в десять самых популярных композиций по версии Shazam.

Итак, что же известно о 20-летнем диджее, получившем "Грэмми"?

Imanbek
Imanbek
Фото: Скриншот из YouTube

Кто такой Imanbek?

Настоящее имя диджея – Иманбек Зейкенов. Он родился в Казахстане, в Аксу, в 2000 году. С детства Иманбек играл на гитаре, а после школы поступил в Железнодорожный колледж. Однако после учебы Иманбек выбрал не музыкальную карьеру, а начал работать на железнодорожной станции в родном городе. Но с 17-летнего возраста, параллельно со своей основной деятельностью Иманбек начал создавать ремиксы.

Диджей сделал ремикс на популярный трек Roses американского рэпера Saint Jhn без его участия. При этом Иманбек пытался связаться с рэпером через соцсети, но не получил ответа. Затем, неожиданно ремикс стал хитом и начал появляться в чартах по всей Европе: его слушали в Бельгии, Нидерландах, Швеции, Польше, Венгрии и других странах.

Imanbek
Imanbek
Фото: instagram.com/imanbekmusic

А незадолго после этого ремикс на Roses занял третье место в мировом рейтинге Shazam (известный проигрыватель, с помощью которого можно определить название трека, который играет, – ред.).

Фактически ремикс принес еще больше популярности оригинальному треку, который начал появляться в музыкальных чартах США и стран Европы в 2019 году.

В ноябре прошлого года Иманбек получил номинацию на "Грэмми" в категории "Лучший классический ремикс", а сегодня ночью стал победителем.

Смотрите клип на ремикс Roses диджея Imanbek:

Ранее мы сообщали, что наряд известной певицы стал мемом на "Грэмми".

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музыка Грэмми Imanbek
Источник: instagram.com/imanbekmusic
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