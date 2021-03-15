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Як помочитися на статуетку "Греммі" та отримати ще одну: гід від Каньє Веста

Сьогодні, 16:50

Розповідаємо курйозну історію з репером

На церемонії "Греммі-2021", яка відбулася минулої ночі в Лос-Анджелесі, Каньє Вест отримав нагороду за кращий християнський альбом. Це платівка "Jesus Is King", що записана ним в 2019 році.

Але найсмішніше, що у вересні минулого року Каньє опублікував в своєму Twitter-акаунті ролик, як він мочиться на статуетку "Греммі". Це можна побачити нижче.

"Повірте мені... Я не зупинюся", – підписав красномовне відео Вест. Він, до речі, є одним з рекордсменів за кількістю виграних номінацій "Греммі".

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Після такої витівки, здавалося б, виконавцю точно не дадуть ще одну "Греммі", та все обернулося інакше, і Каньє став володарем чергової нагороди.

А у соцмережах Каньє Весту пригадали курйозний ролик – користувачі почали постити меми на цю тему.

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"Каньє Вест засунув статуетку "Греммі" в унітаз, помочився на неї, зняв це на відео і виклав в мереж ... а в наступному році виграв "Греммі".

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"Каньє Вест засунув "Греммі" в унітаз і помочився на неї – і йому все одно вручили ще одну нагороду. Тим часом Вікенд захотів виступити на Супербоулі – і його залишили без номінацій. Лол, дуже цікава політика", – висловився один з користувачів Twitter.

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"Каньє Вест – єдина людина в історії, яка записалв, як пісяє на одну зі своїх "Греммі", просто щоб виграти іншу через півроку.

МЕТА".

Нагадаємо, що канадський співак The Weeknd влаштував бойкот "Греммі" через упередженість організаторів. На початку березня він заявив, що більше не буде представляти свою музику для премії, так як в цьому році не потрапив ні в одну номінацію.

Раніше ми обговорювали найдивніші вбрання зірок на "Греммі-2021", які виглядають занадто незграбно.

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