Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Канадский певец The Weeknd устроил бойкот "Грэмми" из-за предвзятости организаторов

Сегодня, 17:10

Артист больше не будет представлять свою музыку для номинаций премии

В преддверии музыкальной премии "Грэмми", которая состоится 14 марта, популярный певец The Weeknd объявил ей бойкот. Канадский артист обвинил организаторов премии в предвзятости и заявил об этом публично изданию The New York Times.

Дело в том, что артист в этом году не попал ни в одну номинацию премии, а значит не может претендовать ни на одну из престижных статуэток. Если ранее он просто заявил, что организаторы премии погрязли в коррупции, то отныне он вообще будет байкотировать эти награды.

"Я больше не позволю своему лейблу представлять мою музыку на "Грэмми", – сказал The Weeknd.

SZA, The Weeknd, Travis Scott с новым клипом Power Is Power
SZA, The Weeknd, Travis Scott с новым клипом Power Is Power
Фото: YouTube

Певец добавил, что его решение связано с "секретными комитетами" – это эксперты, которые выбирают кандидатов в номинанты на "Грэмми".

В последние годы премия нередко подвергается нападкам со стороны артистов, которые обвиняют организаторов в предвзятости. Например, как сообщает CNN, за последние девять лет в престижных номинациях "Грэмми" выиграли лишь четыре темнокожих артиста. Очень часто артисты, чьи треки занимают лидирующие места в чартах, не становятся победителями. Так произошло и с The Weeknd – его трек Blinding lights получил оглушительный успех.

Напомним, что 63-я церемония вручения наград "Грэмми" состоится 14 марта в Лос-Анджелесе. На церемонии вручения наград выступят топовые артисты музыкальной индустрии, среди которых: Cardi B, Дуа Липа, группа BTS, Билли Айлиш и Тейлор Свифт, Гарри Стайлс, Doja Cat, Миранда Ламберт, Крис Мартин, Megan Thee Stallion и другие.

Ранее мы рассказали, какие фильмы, премии и фестивали перенесли из-за пандемии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Go_A открестились от обвинений в эксплуатации редкой птицы: "У нее не было стресса" В Сети бурно обсуждают уход Притулы из скандального шоу: "Осадочек остался" ТНМК заматерились: группа выпустила сингл с припевом "Всі ждуть весну, а я ні - нах*я воно мені?"
музыка Грэмми скандал The Weeknd
Реклама

Новости партнеров

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Красавица: как выглядит дочь Андрея Доманского и Лидии Таран
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа

Популярные статьи

Сегодня, 15:39Модно

Как чистить нубук: пошаговая инструкция

Сегодня, 14:25No Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

Сегодня, 14:06Events

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

Сегодня, 13:14Психо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Сегодня, 10:11Вкусно

Салаты из редиса: 3 весенних рецепта

Сегодня, 06:35Психо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

Вчера, 19:16Вкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

Вчера, 18:38Вкусно

Великий пост-2021: меню по дням на неделю

Вчера, 16:11Модно

Как чистить серебро: полезные советы

Вчера, 14:36Звездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Вчера, 05:49Психо

Гороскоп на сегодня 11 марта: Козерогу нужно завершить все свои дела, а Водолея ждет успешный день

10 мартаВкусно

Как правильно тушить капусту: 5 рецептов

10 мартаВкусно

Постные блины на минеральной воде: 3 рецепта на Масленицу

10 мартаЗвездно

Экс-жену Андрея Богдана поймали с другим мужчиной, но это не Холостяк (фото)

9 мартаЗвездно

Сергей Притула уходит из украинского шоу, которое финансирует Россия

9 мартаВкусно

Как приготовить спаржу: 5 рецептов вкусных весенних блюд

Новости партнеров

Обладательница рекордной для Украины груди порадовала мужчин
Обладательница рекордной для Украины груди порадовала мужчин
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Рулька — отличное блюдо. Как приготовить максимально вкусной
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Ученые назвали 3 признака незаметно перенесенного человеком Covid
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Мишина показала страсть с Эллертом на пляже. Фото
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Эктор Хименес-Браво отпраздновал день рождения в кругу семьи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
Четыре самых вредных мужчины по знаку зодиака
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто
«Карета для принцессы». Ксения Мишина похвасталась своим авто

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять