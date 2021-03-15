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Растяжка Дуа Липы и эротичные танцы Cardi B — 2 самых сексуальных выступлений на "Грэмми-2021"

Сегодня, 13:40

Дуа Липа против Cardi B

В ночь с воскресенья на понедельник в Лос-Анджелесе состоялась 63-я церемония вручения премии "Грэмми". Мероприятие, вероятно, станет самым обсуждаемым на этой неделе не только из-за лауреатов, но и благодаря ярким выступлениям селебритис.

Кстати, мы уже обсудили лучшие наряды церемонии "Грэмми-2021". Обязательно посмотрите на них.

На сцене "Стейплс-центра" выступили Гарри Стайлс, Бейонсе, Post Malone, Doja Cat, Бруно Марс и другие звезды. Но самыми провокационными в Сети уже окрестили номера Дуа Липы и Cardi B.

Dua Lipa

Дуа Липа, которая одержала победу в номинации "Лучший поп-альбом", появилась в роскошном платье-халате с камнями и спела свой хит Levitating.

Скриншот из видео

В процессе артистка переоделась в лиловый двубортный пиджак, который вскоре сняла, обнажив свое тело для представления под Don't Start Now. Тогда Дуа Липа продемонстрировала свои хореографические таланты и растяжку.

Скриншот из видео

Dua Lipa – Levitating / Don't Start Now (Live at the GRAMMYs 2021)

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Cardi B

Cardi B появилась на сцене с новым синглом Up. На ней был откровенный металлический наряд в стиле гладиатора, с заостренными наплечниками и накладками на руках.

Скриншот из видео

Затем к рэперше присоединилась еще одна звезда "Грэмми-2021" Megan Thee Stallion. Вместе дамы исполнили нашумевший хит WAP, удивляя при этом публику откровенными движениями.

Скриншот из видео

Cardi B – Up / WAP feat. Megan Thee Stallion (Live at the GRAMMYs 2021)

Ранее мы рассказывали о самых ярких моментах церемонии награждения "Грэмми-2021".

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