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Самые странные наряды звезд на "Грэмми-2021", которые выглядят слишком неуклюже (фото)

Сегодня, 16:41

Посмотрим на самые худшие образы знаменитостей на церемонии награждения премии

Церемония награждения музыкальной премии "Грэмми", которая состоялась сегодня ночью в Лос-Анджелесе, снова вернула нас на красную дорожку! Тейлор Свифт и Билли Айлиш получили главные награды "Грэмми", а Бейонсе установила рекорд среди женщин-музыкантов по количеству побед. Между тем звезды решили отдать дань уважения пережитому карантину и домашнему образу жизни, которые отразились на моде.

Некоторые образы артистов на "Грэмми" были слишком шикарными, а некоторые – откровенно говоря, неуклюжими, что озадачило даже фанатов артистов. Посмотрим, в чем решили появиться артисты на "Грэмми" и что получилось в итоге.

Гарри Стайлс

Певец выбрал один из своих любимых брендов Gucci – яркий клетчатый пиджак и вельветовые штаны. На этом все могло бы закончиться, но Гарри решил полностью окунуться в моду 2000-х, надев на шею яркое боа. В итоге получился сомнительный, но весьма яркий образ.

Гарри Стайлс
Гарри Стайлс
Фото: Getty Images

Ноа Сайрус

Наряд сестры популярной певицы Майли Сайрус, Ноа Сайрус уже успел стать главным мемом "Грэмми". Это тот случай, когда высокая мода оказалась слишком далекой для публики: белое платье Schiaparelli Couture напоминает то ли постельное белье, то ли носовой платок. Тут, конечно, можно сослаться на пандемию, ведь все так привыкли к диванному образу жизни.

Ноа Сайрус
Ноа Сайрус
Фото: Instagram

Doja Cat

Певица Doja Cat, о причине популярности которой мы писали ранее, на каждом мероприятии появляется в нетривиальном наряде. Но на фоне костюмов других звезд на "Грэмми" ее наряд вызывает двоякое впечатление: с одной стороны это смелый выбор платья, но с другой – этот дерзкий вырез и сочетание образа "байкерши" с "танцовщицей" выглядит сомнительно.

Doja Cat
Doja Cat
Фото: Getty Images

Чика

Если бы не пандемия, то наряд рэперши Chika вызвал больше негодования. Но в наше время спортивный костюм от Nike лишь отражает год, который мы все пережили – многие из нас настолько привыкли к комфортной домашней одежде, что понадобится время, чтобы начать надевать что-то менее привычное.

Chika
Chika
Фото: Getty Images

Лиззо

Певица сменила три наряда на "Грэмми", и если первые два были безумно стильными, то третий – безумно неуклюжим. Желтое платье от модельера Georges Hobeika с геометрическим узором, гигантским бирюзовым бантом и цветочными вставками больше было похоже на наряд для ванной, а не для вечеринки. Но, к счастью Лиззо пошла в этом образе не на красную дорожку, а на афтепати.

Лиззо
Лиззо
Фото: Скриншот из Daily Mail

Ранее стали известны имена номинантов на "Оскар-2021".

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