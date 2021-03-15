Самые странные наряды звезд на "Грэмми-2021", которые выглядят слишком неуклюже (фото)
Посмотрим на самые худшие образы знаменитостей на церемонии награждения премии
Церемония награждения музыкальной премии "Грэмми", которая состоялась сегодня ночью в Лос-Анджелесе, снова вернула нас на красную дорожку! Тейлор Свифт и Билли Айлиш получили главные награды "Грэмми", а Бейонсе установила рекорд среди женщин-музыкантов по количеству побед. Между тем звезды решили отдать дань уважения пережитому карантину и домашнему образу жизни, которые отразились на моде.
Некоторые образы артистов на "Грэмми" были слишком шикарными, а некоторые – откровенно говоря, неуклюжими, что озадачило даже фанатов артистов. Посмотрим, в чем решили появиться артисты на "Грэмми" и что получилось в итоге.
Певец выбрал один из своих любимых брендов Gucci – яркий клетчатый пиджак и вельветовые штаны. На этом все могло бы закончиться, но Гарри решил полностью окунуться в моду 2000-х, надев на шею яркое боа. В итоге получился сомнительный, но весьма яркий образ.
Наряд сестры популярной певицы Майли Сайрус, Ноа Сайрус уже успел стать главным мемом "Грэмми". Это тот случай, когда высокая мода оказалась слишком далекой для публики: белое платье Schiaparelli Couture напоминает то ли постельное белье, то ли носовой платок. Тут, конечно, можно сослаться на пандемию, ведь все так привыкли к диванному образу жизни.
Певица Doja Cat, о причине популярности которой мы писали ранее, на каждом мероприятии появляется в нетривиальном наряде. Но на фоне костюмов других звезд на "Грэмми" ее наряд вызывает двоякое впечатление: с одной стороны это смелый выбор платья, но с другой – этот дерзкий вырез и сочетание образа "байкерши" с "танцовщицей" выглядит сомнительно.
Если бы не пандемия, то наряд рэперши Chika вызвал больше негодования. Но в наше время спортивный костюм от Nike лишь отражает год, который мы все пережили – многие из нас настолько привыкли к комфортной домашней одежде, что понадобится время, чтобы начать надевать что-то менее привычное.
Певица сменила три наряда на "Грэмми", и если первые два были безумно стильными, то третий – безумно неуклюжим. Желтое платье от модельера Georges Hobeika с геометрическим узором, гигантским бирюзовым бантом и цветочными вставками больше было похоже на наряд для ванной, а не для вечеринки. Но, к счастью Лиззо пошла в этом образе не на красную дорожку, а на афтепати.
Ранее стали известны имена номинантов на "Оскар-2021".
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