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Это был самый страшный момент в моей жизни: Андре Тан о разводе и долге в 36 миллионов

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
7 июля, 13:08
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После развода дизайнер ходил сразу к двум психологам: один помогал ему повысить самооценку, а второй – выйти из дна. Также ему помогала прийти в себя подруга, с которой они знакомы всего 1,5 года
Андре Тан сложно пережил развод
Андре Тан сложно пережил развод / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан, который всего несколько месяцев назад развелся со своей супругой Алиной Харечко, тяжело переживал карантин, распад семьи и огромные долги своего бизнеса. Об этом он рассказал Маше Ефросининой в интервью на ее YouTube-канале.

Мужчина признался, что у него был настоящий кризис из-за проблем в бизнесе и постоянных ссор с женой:

Мне было очень тяжело, потому что после развода я просто лежал две недели в кровати и смотрел в потолок. Это был карантин и было очень страшно, я вообще думал, что моя жизнь закончилась. Я лежу, у меня текут слезы, я нахожусь в квартире своих друзей, которые дали мне пожить временно на 2 недели. Я не понимаю – у меня есть бизнес или его уже нет, чем я дальше буду заниматься. И это был самый страшный и переломный момент в моей жизни.

После развода дизайнер ходил сразу к двум психологам: один помогал ему повысить самооценку, а второй – "выйти из дна". Такие психологические проблемы были вызваны разводом, но усугублены еще и проблемами в бизнесе из-за карантина, ведь Тан после карантина "залез" в долги на 36 миллионов гривен своим подрядчикам.

Андре Тан и Алина Харечко развелись после 9 лет брака
Андре Тан и Алина Харечко развелись после 9 лет брака / Фото: instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер был настолько огорчен и находился в полном отчаянии, что даже думал сменить профессию – на фотографа или дизайнера интерьеров.

Выйти из глубокой депрессии Андре Тану помогли не только психологи, а и подруга, с которой они знакомы всего 1,5 года. Но, как уверяет мужчина, у них нет никаких интимных отношений, но есть очень большое понимание и психологическая связь. Их познакомила их общая знакомая.

Смотрите подробное интервью Андре Тана на YouTube-канале Маши Ефросининой:

Ранее сообщалось, что Ирина Билык разводится с супругом.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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