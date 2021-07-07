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Сергей Притула с супругой вакцинировались от COVID-19: Через месяц смогу раздавать 5G (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
7 июля, 14:02
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Известный украинский телеведущий вакцинировался от COVID-19. Какой именно вакциной он привился, Притула не уточнил, но забавно пошутил на тему вакцинации
Сергей Притула вакцинировался от коронавируса
Сергей Притула вакцинировался от коронавируса / Фото: instagram.com/siriy_ua

Ранее мы расспрашивали украинских знаменитостей, хотят ли они вакцинироваться от COVID-19. Многие были "за". Похоже, что и Сергей Притула и его супруга Екатерина тоже в их "лагере".

На своей странице в Instagram телеведущий опубликовал фото, на котором ему делают прививку вакциной от COVID-19. Сергей не упустил шанс пошутить на эту тему:

Оказывается, чип Гейтса в жидком состоянии! Масоны, которые вживляли чип, сказали, что через месяц смогу раздавать 5G. Вакцинация была оплачена лично Соросом! – подписал фото Сергей.

Сергей Притула с женой Екатериной вакцинировались от COVID-19
Сергей Притула с женой Екатериной вакцинировались от COVID-19 / Фото: facebook.com/serhiyprytula

В Facebook Сергей добавил, что его супруга Катерина, которая недавно родила ведущему вторую дочь, тоже вакцинировалась.

А если серьезно, то три месяца назад зарегистрировался в "Дії" на прививку от COVID-19. Ждал, ждал, ждал... В конце концов, сегодня вместе с женой были вакцинированы на работе. Рад присоединиться к коллективному иммунитету! – написал Сергей.

В комментариях под снимком подписчики Сергея разделились на два лагеря: кто-то поддержал ведущего, а противники вакцинации наоборот обвинили Притулу в легкомысленном отношении к своему здоровью и выразили опасения по поводу подобных прививок.

Смотрите видео о звездах, которые "за" и "против" вакцинации:

Ранее мы сообщали, что Евгений Комаровский объяснил, почему конец пандемии коронавируса нам не светит и чем рискуют те, кто отказывается от вакцинации.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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