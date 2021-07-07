Дива Монро затроллила номер Тины Кароль с живой змеей: "Зачем-то выперла на сцену питона"

Вчера вечером певица вышла на сцену популярного фестиваля с настоящим питоном, которого держала у себя на шее. Номер певицы привлек внимание не только поклонников, но и ее коллег

Монро раскритиковала выступление Тины Кароль / Фото: instagram.com/monritta, facebook.com/tina.karol

Выступление певицы Тины Кароль на Atlas Weekend стало одним из самых обсуждаемых прошлым вечером. Помимо трюков на мотоцикле, эффектных подъемов на сцене, звезда предстала перед зрителями со змеей на шее во время исполнения песни "Нежно". По поводу номера Тины уже успела высказаться украинская Дива Монро. Она не только вступилась за права животных, но и намекнула на сходство номера певицы с выступлением американской звезды Бритни Спирс.

В Instastories Монро опубликовала кадр выступления Тины Кароль, а затем – кадр с концерта Бритни в 2002 году.

"С этим камин-аутом и цензурой все пропустили мимо инновационную народную берегиню Тину, которая зачем-то выперла на сцену питона. Живого! Ну хватит уже юзать и мучать животных там, где им не место! И все прекрасно помнят, откуда слизан сюжет. Ну зачем же так?", – написала Монро.

Затем Дива Монро добавила, что зоозащитники спустя десять лет поинтересовались у Бритни Спирс, знает ли она судьбу питона, с которым выступала. Оказалось, что питониха жива и прекрасно выглядит.

"Проверить информацию сложно, но приятно, что Бри отреагировала", – написала Монро.

Дива Монро прокомментировала выступление Тины Кароль / Фото: instagram.com/monritta

Смотрите интервью Тины Кароль для "Зіркового шляху":

Ранее сообщалось, что Тина Кароль отказалась говорить про концерт в Одессе, с которого она ушла.