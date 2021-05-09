Go_A провели первую репетицию на Евровидении: смотрите видео

Представители Украины вступят на международном конкурсе в первом полуфинале, 18 мая

Go_A на репетиции в Роттердаме Фото: eurovision.tv

Коллектив прибыл в Роттердам еще вчера, когда представительница России Манижа уже успела отрепетировать свой номер с песней Russian woman. Сегодня на сцену арены Ahoy вышли и Go_A.

Напомним, что украинская группа подготовила для "Евровидения-2021" композицию Shum, которую, конечно, раскритиковали в соцсетях.

Вокалистка Go_A Катя Павленко появилась в черном платье и ярко-зеленой меховой накидке, остальные члены группы надели все белое. Номер украинцев выглядит очень ярко и впечатляюще. Желаем им удачи!

Первые репетиции в Роттердаме также успели провести Азербайджан, Румыния, Хорватия, Израиль, Норвегия и другие.

Ранее сообщалось, что на "Евровидение-2021" допустят лишь 3,5 тыс. зрителей. Каждому придется соблюдать строгие правила.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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