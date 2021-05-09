Go_A провели першу репетицію на Євробаченні: дивіться відео
Представники України вступлять на міжнародному конкурсі в першому півфіналі, 18 травня
Колектив прибув у Роттердам ще вчора, коли представниця Росії Маніжа вже встигла відрепетирувати свій номер з піснею Russian woman. Сьогодні на сцену арени Ahoy вийшли і Go_A.
Нагадаємо, що українська група підготувала для "Євробачення-2021" композицію Shum, яку, звичайно, розкритикували у соцмережах.
Вокалістка Go_A Катя Павленко з'явилася в чорній сукні і яскраво-зеленої хутряній накидці, інші члени групи одягли все біле. Номер українців виглядає дуже яскраво і вражаюче. Бажаємо їм удачі!
Перші репетиції в Роттердамі також встигли провести Азербайджан, Румунія, Хорватія, Ізраїль, Норвегія та інші.
Раніше повідомлялося, що на "Євробачення-2021" допустять лише 3,5 тис. глядачів. Кожному доведеться дотримуватися суворих правил.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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