Go_A провели першу репетицію на Євробаченні: дивіться відео

Представники України вступлять на міжнародному конкурсі в першому півфіналі, 18 травня

Go_A на репетиції в Роттердамі Фото: eurovision.tv

Колектив прибув у Роттердам ще вчора, коли представниця Росії Маніжа вже встигла відрепетирувати свій номер з піснею Russian woman. Сьогодні на сцену арени Ahoy вийшли і Go_A.

Нагадаємо, що українська група підготувала для "Євробачення-2021" композицію Shum, яку, звичайно, розкритикували у соцмережах.

Вокалістка Go_A Катя Павленко з'явилася в чорній сукні і яскраво-зеленої хутряній накидці, інші члени групи одягли все біле. Номер українців виглядає дуже яскраво і вражаюче. Бажаємо їм удачі!

Перші репетиції в Роттердамі також встигли провести Азербайджан, Румунія, Хорватія, Ізраїль, Норвегія та інші.

Раніше повідомлялося, що на "Євробачення-2021" допустять лише 3,5 тис. глядачів. Кожному доведеться дотримуватися суворих правил.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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