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"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Сегодня, 17:17

Тройка лидеров немного изменилась

Несмотря на пандемию, "Евровидение – 2021" состоится в офлайн-формате. В Роттердаме, где в этом году пройдет конкурс, уже во всю идет подготовка, а букмекеры делают ставки.

Согласно опубликованной информации на сайте Eurovision World, сейчас победу прогнозируют представительнице Мальты– Дестини Чукуньере.

На втором месте 22-летний певец косовско-албанского происхождения Gjon's Tears, который представляет Швейцарию. Тройку лидеров закрывает Барбара Прави – исполнительница из Франции.

Фото: eurovisionworld.com

Стоит отметить, что неделю назад прогнозы букмекеров немного отличались. Тогда лидировала Швейцария, на втором месте была Мальта, а на третьем – Болгария.

Этнофолк-группе Go_A, которая будет представлять Украину на "Евровидении-2021", букмекеры прогнозируют 19 место.

Фото: eurovisionworld.com

Напомним,"Евровидение-2021" состоится 18, 20 и 22 мая.

Ранее мы рассказывали, Go_A представили обновленную версию песни "Шум" для "Евровидения".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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