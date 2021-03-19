Приходько поддержала участницу от России на "Евровидении – 2021"

Певица заступилась за Манижу

Пока в России спорят из-за текста песни Манижи для "Евровидения-2021", украинская певица Анастасия Приходько решила поддержать артистку.

У себя в Instagram артистка вспомнила, что когда она представляла Россию в 2009 году на "Евровидении", музыкальный продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин обвинял Приходько в расизме. Также ему не нравилось, что ее припев конкурсной песни был на украинском языке.

Манижа и Анастасия Приходько Фото: instagram.com/prykhodko_official, instagram.com/manizha

"И больше всех на эту тему вонял тогда именно жабаподобный Пригожин! Обвиняя меня в расизме, сам то является расистом! Ибо всячески показывал неуважение к моему национальному происхождению". – написала Анастасия.

Она отметила, что сейчас история повторяется с представительницей России на "Евровидении – 2021" Манижей, которая родом из Таджикистана. Из-за этого, а также выбора песни певице приходится выслушивать упреки в свою сторону. Приходько посоветовала Маниже найти человека, который поддержит ее в этот нелегкий период.

Ранее мы рассказывали, кто такая Манижа.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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