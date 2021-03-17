"Евровидение-2021": три страны презентовали свои песни, а букмекеры – новые прогнозы

Грузия, Мальта и Азербайджан показали зрителям клипы на свои песни

Страны-участники активно готовятся к "Евровидению-2021" и продолжают презентовать свои песни, с которыми будут бороться за победу. Пока участница от России Манижа после скандала записывала видеообращение к хейтерам, еще три страны представили композиции, с которыми выйдут на сцену – Грузия, Мальта и Азербайджан.

Также появились и обновленные прогнозы букмекеров (смотрите в конце статьи).

Эфенди, Торнике Кипиани, Дестини Чукуньере Фото: Скриншот из YouTube

Грузия

На "Евровидении-2021" Грузию будет представлять исполнитель Торнике Кипиани. Его композиция – это трогательная многожанровая песня, которая объединила блюз, рок и поп. В музыкальном видео к треку Торнике появляется на фоне живописной природы в лесу, а также в пустом театральном зале, где наблюдает за страстным выступлением танцовщицы.

Мальта

Композиция от представительницы Мальты на "Евровидении-2021" – Дестини Чукуньере – более зажигательная и танцевальная. В 2015 году, кстати, Дестини победила на "Детском Евровидении".

Азербайджан

Азербайджан на "Евровидении-2021" представляет 29-летняя певица Эфенди и клип на ее трек получился очень аутентичным и ярким. Артистка предстала в образе знаменитой танцовщицы и куртизанки Мата Хари.

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Тем временем букмекеры представили свежие прогнозы.

В лидерах оказалась Швейцария, которую представляет 22-летний певец косовско-албанского происхождения Gjon's Tears.

oddschecker.com

Ранее мы рассказали, почему одни любят, а другие ненавидят участницу от России – Манижу.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться