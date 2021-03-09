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Go_A представили конкурсную песню "Евровидения-2021"

Сегодня, 22:07

Песню пришлось сократить по требованию организаторов конкурса

В эфире UA:Першого прошла премьера нового клипа и конкурсной версии песни "Шум" представителей Украины на "Евровидении-2021" группы Go_A Band. Музыкантам пришлось полностью переписать песню, с которой они будут представлять Украину на конкурсе в Нидерландах, заявила солистка группы Екатерина Павленко в эфире Суспільного.

Музыканты сократили хронометраж песни до 3-х минут, как того требует регламент конкурса. Новый текст песни также основан на украинском фольклоре.

"Новый текст является как бы сиквелом к предыдущей версии, продолжением песни, которую выпустили в январе, но немного в другом настроении, веселом. Так, в старой версии мы призывали весну и надеялись на нее, а в новой она уже пришла, и все очень рады", – пояснила Павленко.

Напоследок исполнители пошутили, что после выхода клипа у них еще будет несколько часов отдыха, а дальше подготовка к выступлению продолжится.

Первая версия песни "Шум" и видеоклип с ней набрали более 2,7 миллиона просмотров на платформе YouTube. Екатерина Павленко отметила, что в раскрутку клипа группа не вложила ни копейки, а показатели просмотров сложились "естественным образом".

Напомним, ранее мы писали о том, как пройдет конкурс "Евровидение-2021" в условиях пандемии.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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