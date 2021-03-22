"Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу

Трійка лідерів трохи змінилася

Незважаючи на пандемію, " Євробачення – 2021 "відбудеться в офлайн-форматі . У Роттердамі, де в цьому році пройде конкурс, вже йде підготовка, а букмекери роблять ставки.

Згідно з опублікованою інформацією на сайті Eurovision World, зараз перемогу прогнозують представниці Мальти- Дестіні Чукуньєре

На другому місці 22-річний співак косовсько-албанського походження Gjon's Tears, який представляє Швейцарію. Трійку лідерів закриває Барбара Праві – виконавиця з Франції.

Фото: eurovisionworld.com

Варто зазначити, що тиждень тому прогнози букмекерів трохи відрізнялися. Тоді лідирувала Швейцарія, на другому місці була Мальта, а на третьому – Болгарія.

Етнофолк-гурту Go_A, який представлятиме Україну на "Євробаченні-2021", букмекери прогнозують 19 місце.

Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, "Євробачення-2021" відбудеться 18, 20 і 22 травня.

Раніше ми розповідали, Go_A представили оновлену версію пісні "Шум" для "Євробачення".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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