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"Евровидение-2021": участника от Грузии требуют дисквалифицировать за скандальный пост

Сегодня, 19:07

Новый скандал на конкурсе

Только вчера стало известно, что Торнике Кипиани представит Грузию на "Евровидении", а сегодня исполнителя уже требуют исключить из конкурса. Такая петиция появилась на сайте manifest.ge.

Виной всем стал пост в Facebook грузинского исполнителя, в котором он нелестно высказался о музыкальном конкурсе и тех, кому не понравилась его песня.

"Очень печально, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это дерьмо-шоу "Евровидение" для продвижения песни. Я оставлю это здесь, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но если кто скажет что-то негативное о вступлении — я тр**ну вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне", – сказано в публикации.

Торнике Кипиани
Торнике Кипиани
Фото: Скриншот из YouTube

Публикация вызвала резонанс в Сети, после чего появилась петиция, в которой просят дисквалифицировать представителя от Грузии на "Евровидении".

"Торнике известен своей агрессивной и унижающей достоинство риторикой, на основании которой, чтобы сохранить имидж страны, мы обращаемся к общественному вещателю с просьбой дисквалифицировать Торнике Кипиани", – сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что песню Манижи для "Евровидения" назвали оскорбительной для русских женщин.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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