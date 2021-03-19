Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Танцы под дудочку отменяются: белорусская группа пишет новую песню для "Евровидения -2021"

Сегодня, 11:05

Совсем скоро группа представит новую песню

Группа "Галасы ЗМеста", которая представит Беларусь на "Евровидении – 2021", согласилась написать новую песню, после того как организаторы конкурса отклонили трек "Я научу тебя танцевать" из-за политического контекста. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил глава государственного медиахолдинга "Белтелерадиокомпания" Иван Эйсмонт.

По его словам, новую песню группа "Галасы ЗМеста" уже пишет.

"Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней вы услышите ещё одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", – сказал Эйсмонт.

"Галасы ЗМеста"
"Галасы ЗМеста"
Фото: Facebook

Он также добавил, что в песне "Я научу тебя танцевать" не увидел политического контекста.

"Я категорически настаиваю, что песня не имеет никакого политического контекста. Об этом говорил много и автор слов. По-моему, это понятно любому человеку, кто знаком с русским языком. Каждый трактует так, как ему выгодно", – объяснил Эйсмонт.

Ранее мы рассказывали, почему текст песни "Я научу танцевать тебя" возмутил организаторов "Евровидения" .

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Евровидение-2021": участника от Грузии требуют дисквалифицировать за скандальный пост Песню Манижи для "Евровидения" назвали оскорбительной для русских женщин. Жалобу рассмотрит Следственный комитет РФ "Евровидение-2021": три страны презентовали свои песни, а букмекеры - новые прогнозы (видео)
Евровидение Евровидение 2021
Реклама

Новости партнеров

"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
Украину накроет новая волна магнитных бурь: опасные даты
Украину накроет новая волна магнитных бурь: опасные даты
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме

Популярные статьи

Сегодня, 06:10Психо

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

Вчера, 18:35Вкусно

Как испечь вкусный пирог на кефире: 5 рецептов

Вчера, 14:31Звездно

Надежда Мейхер заблокировала известного ведущего в соцсетях за нескромные вопросы о ее груди

Вчера, 11:49Вкусно

Как сварить действительно вкусную овсянку: краткая инструкция

Вчера, 11:44Звездно

Андрея Данилко заметили в объятиях экстравагантной женщины: фото

Вчера, 11:10Звездно

5 зрелищных фильмов Люка Бессона, который подарил миру "Леона"

Вчера, 05:24Психо

Гороскоп на сегодня 18 марта: Весам нужно притормозить, а Скорпиону – расслабиться

17 мартаЗвездно

В Одессе у Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь (видео)

17 мартаВкусно

Как приготовить постные котлеты: 5 рецептов

17 мартаФаново

День святого Патрика-2021: история и традиции праздника

17 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 17 марта: Львы найдут дополнительный доход, а Девам нужен отдых

16 мартаЗвездно

Регина Тодоренко впервые за долгое время приехала из Москвы в родную Одессу: видео

16 мартаЗвездно

Нельзя покидать дом даже выпить кофе: что запрещали Меган Маркл и ее маме в Лондоне

16 мартаЗвездно

Спрятался за ее плечами: Волочкова засветила нового бойфренда

16 мартаЗвездно

Алан Бадоев снял клип украинской группе, работающей в России: видео

16 мартаЗвездно

Олег Винник рассказал, какие фото ему шлет Павел Зибров. Это очень неожиданно

Новости партнеров

Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Как вкусно приготовить жареную картошку
Как вкусно приготовить жареную картошку
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Что едят звезды: Леся Никитюк показала свой ужин
Что едят звезды: Леся Никитюк показала свой ужин
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Сивохо поведал о страшном диагнозе, из-за которого потерял 50 кг
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Эти голливудские красотки имеют украинские корни: список звёзд
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять