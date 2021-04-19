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Помолодевшая Лариса Долина показала себя без фотошопа и нарвалась на критику: Хирург явно поработал

Сегодня, 11:07

Певица поделилась своим снимком, на котором показала себя крупным планом. В Сети не поверили, что фото без ретуши

Лариса Долина, которую часто обвиняют в использовании фотошопа, решила опубликовать у себя в Instagram фото без обработки.

Долина подчеркнула, что любая женщина может выглядеть красивой. Нужно только приложить усилия.

Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

"Ни одного грамма фотошопа. Просто очень хороший свет и сброшенные 21 кг. Выкладываю это фото только для того, чтобы вселить надежду в вас, милые женщины. Любая из вас может хорошо выглядеть, только нужно приложить немного усилий", – подписала новый снимок артистка.

Но в Сети не поверили, что новое фото певицы без ретуши, и упрекнули Долину в злоупотреблении пластикой.

"Да ладно не оправдывайся. Видели мы тебя красотку без макияжа", "Что нет фотошопа может вы и правы, но что куча пластики и липосакции, то видно и слепому", – написали подписчики.

Напомним, недавно российский певец Алексей Глызин опубликовал не самое удачное фото Ларисы Долины.

Ранее Лариса Долина устроила скандал на шоу Максима Галкина.

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Лариса Долина
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