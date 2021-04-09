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Лариса Долина устроила скандал на шоу Галкина и раскритиковала молодую звезду TikTok

Сегодня, 15:45

Максим Галкин сглаживал конфликт как мог

Российская певица Лариса Долина, которая в топе и лосинах блеснула тонкой талией, устроила скандал на шоу Максима Галкина. 65-летняя артистка обиделась, что 19-летняя участница шоу "Музыкалити" не узнала ее песню, и решила поставить ее на место.

Лариса Долина и 19-летняя тиктокерша Валя Карнавал, известная под псевдонимом Karna.val, стали участницами нового выпуска шоу "Музыкалити" на YouTube-канале Макса Галкина. Формат предусматривает обсуждение музыки представителями разных поколений артистов. Но Лариса Долина решила строго оценить прозвучавшие хиты и бурно высказала свое недовольство юной артисткой.

Лариса Долина и Karna.val
Лариса Долина и Karna.val
Фото: Скриншот из YouTube

Новую песню Вали Карнавал "Не сплю ночами", Лариса Долина оценила на 5 из 10 баллов. Певица отметила, что ей нравится мелодия, но порекомендовала молодой девушек пойти учиться и оттачивать мастерство. На что в ответ Валя Карнавал заявила, что не очень хочет получать высшее музыкальное образование. Это сразу возмутило Ларису Долину.

После того как обе артистки вместе спели распевку, Долина по полной раскритиковала Карнавал.

"Есть профессия певца. Певец должен петь чисто, по крайней мере. Ты сейчас спела эту очень простую распевку и вообще ни в одну ноту не попала. Это для меня какой-то паноптикум. Разговоры с девушкой, которая ничего не знает о музыке, говорит, что она уже звезда, не зная ни одной ноты, и еще спорит и доказывает", – заявила Лариса Долина.

Певица не раз за весь выпуск порывалась уйти со съемки. Когда 19-летняя Валя Карнавал не узнала песню российского певца украинского происхождения Александра Панайотова, Долина снова разозлилась.

Зачем ты меня сюда позвал? Можно, я уйду отсюда? Вы, наверное, и меня тоже не знаете", – сказала Лариса Долина.

Ранее Лариса Долина призналась, что категорически не хочет выходить замуж.

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Лариса Долина
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