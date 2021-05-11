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Гузеева поделилась честным фото Долиной без обработки: как выглядит певица

Сегодня, 14:52

Российская телеведущая Лариса Гузеева решила никак не обрабатывать фото, даже не использовала фильтры и маски

Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Какое бы фото Лариса Долина у себя не опубликовала в Instagram, все равно в Сети певицу обвинят в использовании фотошопа. Хоть сама артистка уже не первый раз пытается доказать обратное. Но вот только, если на своей страничке в соцсетях Долина всегда выглядит прекрасно, то в Instagram друзей певицы почему-то попадают не самые лучшие снимки артистки.

Лариса Гузеева опубликовала фото в кругу своих друзей – Ларисы Удовиченко, Эвклида Кюрдзидиса и Ларисы Долиной. Стоит отметить, что снимок без обработки.

Комментарии Лариса Гузеева закрыла.

У себя же в Instagram Лариса Долина опубликовала похожий снимок, но уже с обработкой.

И на этот раз в Сети артистку вновь обвинили в использовании фотошопа.

  • "Отфотошопились по полной...молодки"
  • "С фотошоп переборщили"
  • "Главное освещение. Никакого фотошопа"

Напомним, ранее друг Ларисы Долиной опубликовал ее фото без ретуши.

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Источник: instagram.com/_larisa_guzeeva_/
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