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65-летняя Лариса Долина потратила больше миллиона на похудение

Сегодня, 13:12

Певица прошла специальный курс в элитной клинике

Многих поразил внешний вид певицы Ларисы Долиной. В Сети стали гадать, как артистке удалось похудеть и омолодиться. Telegram-канал "Курятник" раскрыл этот секрет.

Певица обратилась в одну из российских элитных клиник. Для Ларисы Долиной разработали индивидуальную программу преображения. 22 дня у артистки было лечебное голодание, детокс-процедуры и специальные манипуляция, предусмотренные для женщин старше 45 лет.

"В программу включена полная медицинская диагностика, лечебные и оздоровительные процедуры, тренировки, обертывания, массаж, специальное питание", – сказано в сообщении.

Лариса Долина до и после похудения
Лариса Долина до и после похудения
Фото: Instagram.com

Жила артистка в номере делюкс с авторским дизайном, а также у нее был отдельный штат сотрудников.

Артистке удалось в клинике похудеть на 15 килограммов. Больше миллиона рублей Лариса Долина потратила на омоложение и похудение.

Ранее мы рассказывали, что в Сети Валерия Леонтьева перепутали с Надеждой Бабкиной.

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Лариса Долина похудение
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