Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

Сегодня, 16:19

Новое фото вызвало бурные обсуждения в Сети

Только недавно в Сети обсуждали как помолодела Лариса Долина, как теперь друг певицы Алексей Глызин "подставил" свою коллегу, опубликовав не самое лучшее ее фото. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать.

Если вы вдруг тоже недавно случайно опубликовали фото, на котором только вы хорошо получились, а друзья не очень и теперь думаете, как их задобрить. Рекомендуем заглянуть в наш календарь подарков.

У себя на страничке певец Алексей Глызин поделился снимком, на котором Лариса Долина предстала без макияжа, фотошопа и грамотного света. Пользователи в комментариях отметили, что разнице между внешностью певицы в Instagram Глызина и на страничке ее дочери колоссальная.

Алексей Глызин, Лариса Долина и Дмитрий Четвергов
Алексей Глызин, Лариса Долина и Дмитрий Четвергов
Фото: instagram.com/alexey.glyzin

А вот так на страничке в Instagram своей дочери.

Лариса Долина
Лариса Долина
Фото: instagram.com/dolinalina

"Зачем Долину такой выставлять? Удалите фото", "Да уж..Долина", "Леха огонь, а вот бабушку потрепала сцена", – писали под фото.

Спустя несколько часов после публикации фото Глызин удалил все комментарии. Но скрины не горят.

Ранее мы рассказывали, что Лариса Долина больше не хочет выходить замуж.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
65-летняя Лариса Долина потратила больше 13 тысяч долларов на похудение Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас
Лариса Долина звезды без макияжа
Источник: instagram.com/alexey.glyzin
Реклама

Новости партнеров

Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Кардиолог рассказал, с чем пить кофе полезнее всего
Вкусный салат со свеклы на каждый день
Вкусный салат со свеклы на каждый день
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Новости партнеров

Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Эктор показал, как отдыхает в Хургаде в компании Никитюк
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Ольга Сумская о жизни ее старшей дочки в России
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Alyona Alyona показала все свои прелести в откровенном купальнике
Хадид демонстрирует самое модное окрашивание начала 2021 года
Хадид демонстрирует самое модное окрашивание начала 2021 года

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять