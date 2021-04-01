Российский певец показал фото Ларисы Долиной без фотошопа

Новое фото вызвало бурные обсуждения в Сети

Только недавно в Сети обсуждали как помолодела Лариса Долина, как теперь друг певицы Алексей Глызин "подставил" свою коллегу, опубликовав не самое лучшее ее фото. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать.

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У себя на страничке певец Алексей Глызин поделился снимком, на котором Лариса Долина предстала без макияжа, фотошопа и грамотного света. Пользователи в комментариях отметили, что разнице между внешностью певицы в Instagram Глызина и на страничке ее дочери колоссальная.

Алексей Глызин, Лариса Долина и Дмитрий Четвергов Фото: instagram.com/alexey.glyzin

А вот так на страничке в Instagram своей дочери.

Лариса Долина Фото: instagram.com/dolinalina

"Зачем Долину такой выставлять? Удалите фото", "Да уж..Долина", "Леха огонь, а вот бабушку потрепала сцена", – писали под фото.

Спустя несколько часов после публикации фото Глызин удалил все комментарии. Но скрины не горят.

Ранее мы рассказывали, что Лариса Долина больше не хочет выходить замуж.

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