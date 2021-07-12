Елена Зеленская появилась в брючном костюме одного из самых трендовых оттенков года (фото)

Супруга президента Украины Владимира Зеленского появилась на важном мероприятии в костюме-двойке роскошного цвета

Елена Зеленская / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которую ранее сфотографировали в трендовом костюме цвета кофе с молоком, приняла участие во втором заседании Совета безбарьерности. Там супруга Владимира Зеленского представила собственный просветительский проект – "Справочник безбарьерности". На заседание первая леди Украины пришла в минималистичном деловом наряде.

На фото, которые были опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Елены Зеленской, она запечатлена в шикарном костюме двойке трендового коричневого цвета.

Елена Зеленская на заседании Совета безбарьерности / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Под пиджак она супруга президента надела лонгслив молочного оттенка. Также первая леди сделала легкую укладку, распустив локоны, а шею подчеркнула золотым ожерельем.

Второе заседание Совета безбарьерности / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В рамках мероприятия обсудили план инициатив, которые будут воплощаться в ближайшее время. Так, планируется обустроить физическую доступность общественных зданий для маломобильных групп населения, сделать доступ к интернету в украинских селах и так далее.

Напомним, что недавно Елена Зеленская рассекретила, кто ее одевает.

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