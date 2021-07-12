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Олена Зеленська з'явилася в брючному костюмі одного з найтрендовіших відтінків року (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
12 липня, 18:27
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Дружина президента України Володимира Зеленського з'явилася на важливому заході в костюмі-двійці розкішного кольору
Олена Зеленська
Олена Зеленська / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Перша леді України Олена Зеленська, яку раніше сфотографували в трендовому костюмі кольору кави з молоком, взяла участь у другому засіданні Ради безбар'єрності. Там дружина Володимира Зеленського представила власний просвітницький проєкт – "Довідник безбар'єрності". На засідання перша леді України прийшла в мінімалістичному діловому вбранні.

На фото, які були опубліковані в офіційному Instagram-акаунті Олени Зеленської, вона зображена в шикарному костюмі двійці трендового коричневого кольору.

Олена Зеленська на засіданні Ради безбар'єрності
Олена Зеленська на засіданні Ради безбар'єрності / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Під піджак вона дружина президента одягнула лонгслів молочного відтінку. Також перша леді зробила легку укладку, розпустивши локони, а шию підкреслила золотим намистом.

Друге засідання Ради безбар'єрності
Друге засідання Ради безбар'єрності / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

У рамках заходу обговорили план ініціатив, які втілюватимуться найближчим часом. Так, планується облаштувати фізичну доступність громадських будівель для маломобільних груп населення, зробити доступ до інтернету в українських селах і так далі.

Нагадаємо, нещодавно Олена Зеленська розсекретила, хто її одягає.

Дізнайтеся в сюжеті про те, як прикраси впливають на людей:

Раніше Олена Зеленська зізналася, що любить готувати президенту України.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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