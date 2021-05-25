Елена Зеленская раскрыла секрет, что любит готовить президент Украины и кто главный на кухне
Первая леди рассказала, когда всей семьей удается вместе собраться за одним столом
На днях состоялась презентации нового школьного меню. Елена Зеленская одной из первых попробовала новый рацион школьников. По такому случаю первая леди решила рассказать о том, какие есть традиции на кухне президента Украины.
В эфире программы "Сніданок з 1+1" Елена Зеленская призналась, что в их семье нет главного на кухне.
"У нас демократия, поэтому кто первый пришел на кухню, тот и главный", – поделилась жена супруга президента Украины.
Елена рассказала, что сейчас в доме президента есть люди, которые помогают готовить. Она отметила, что вместе семья завтракает и ужинает. Но потом добавила, что все же, вечером не всегда получается всем вместе собраться за одним столом.
Поделилась первая леди и коронным блюдом Владимира Зеленского, которое он может приготовить в выходной день.
"Если, например, воскресенье и у нас есть время, Владимир очень любит сделать гриль на улице", – рассказала Елена Зеленская.
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