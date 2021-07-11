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Котийяр в дениме, а Денев в бархате: самые странные наряды очередного вечера в Каннах (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
11 июля, 14:05
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Вчера на Каннском кинофестивале состоялась премьера нескольких фильмов. Смотрите, в чем пришли мировые знаменитости
Наряды с красной дорожки пятого дня Каннского кинофестиваля
Наряды с красной дорожки пятого дня Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

74-й Каннский кинофестиваль торжественно открылся 6 июля. Мы уже увидели много нарядов селебритис, прибывших на Лазурный Берег, но, поверьте, платьев у звезд еще очень много. Сегодня предлагаем посмотреть на самые яркие образы с пятого дня красной дорожки.

Минувшим вечером состоялась премьера драмы "День флага", картины "При жизни", "Купе номер 6". Главными звездами красной дорожки были Катрин Денев и Марион Котийяр. Первая пришла на ивент в черном бархатном платье свободного кроя и желтым клатчем.

Катрин Денев на Каннском кинофестивале
Катрин Денев на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

Марион Котийяр вводит моду на платья из денима (но сейчас не 2005-й год).

Марион Котийяр в джинсовом платье на красной дорожке в каннах
Марион Котийяр в джинсовом платье на красной дорожке в каннах / Фото: Getty Images

Ванесса Паради не далеко ушла от Котийяр и надела похожее платье пыльного розового оттенка, тоже с узорами.

Ванесса Паради в Каннах
Ванесса Паради в Каннах / Фото: Getty Images

Модель и актриса Тейлор Хилл решила эпатировать публику и надела "голое платье" и открытой спиной. В принципе, и без выреза все хорошо видно.

Тейлор Хилл в "голом" платье
Тейлор Хилл в "голом" платье / Фото: Getty Images

Аня Рубик – принцесса готов. Наш фаворит!

Аня Рубик на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Аня Рубик на красной дорожке Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Шон Пенн появился на красной дорожке в компании своей дочери Дилан.

Шон Пенн с дочерью
Шон Пенн с дочерью / Фото: Getty Images

Режиссер и продюсер Спайк Ли выбрал для вечера черно-белый костюм, чтобы гармонично смотреться рядом со своей спутницей.

Спайк Ли выбрал черно-белый костюм для красной дорожки
Спайк Ли выбрал черно-белый костюм для красной дорожки / Фото: Getty Images

Рамзи Бедиа и рэпер Joeystarr – пример отличного сочетания классики и ярких решений. Хотя цвет фуксия немного сливается с красной ковровой дорожкой.

Актер Рамзи Бедиа и рэпер Joeystarr
Актер Рамзи Бедиа и рэпер Joeystarr / Фото: Getty Images

Актриса Мелани Лоран, актер Тахар Рахим и певица Милен Фармер появились красиво.

Певица Милен Фармер, актер Тахар Рахим и актриса Мелани Лоран
Певица Милен Фармер, актер Тахар Рахим и актриса Мелани Лоран / Фото: Getty Images

В платье цыпленка пришла актриса Бланка Бланко, которая известна своими специфическими предпочтениями в выборе одежды.

Актриса Бланка Бланко в Каннах
Актриса Бланка Бланко в Каннах / Фото: Getty Images

Роскошное платье Элизабет Салсер – как привет из 80-х.

Актриса Элизабет Салсер
Актриса Элизабет Салсер / Фото: Getty Images

Режиссер Оливер Стоун – в синем костюме с бабочкой.

Кинорежиссер Оливер Стоун на премьере "День флага"
Кинорежиссер Оливер Стоун на премьере "День флага" / Фото: Getty Images

Фотомодель и актриса Виктория Сильвстедт пришла на Каннский кинофестиваль в образе выпускницы. Очень романтичный лук.

Актриса и модель Виктория Сильвстедт
Актриса и модель Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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