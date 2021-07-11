Котийяр в дениме, а Денев в бархате: самые странные наряды очередного вечера в Каннах (фото)

74-й Каннский кинофестиваль торжественно открылся 6 июля. Мы уже увидели много нарядов селебритис, прибывших на Лазурный Берег, но, поверьте, платьев у звезд еще очень много. Сегодня предлагаем посмотреть на самые яркие образы с пятого дня красной дорожки.
Минувшим вечером состоялась премьера драмы "День флага", картины "При жизни", "Купе номер 6". Главными звездами красной дорожки были Катрин Денев и Марион Котийяр. Первая пришла на ивент в черном бархатном платье свободного кроя и желтым клатчем.
Марион Котийяр вводит моду на платья из денима (но сейчас не 2005-й год).
Ванесса Паради не далеко ушла от Котийяр и надела похожее платье пыльного розового оттенка, тоже с узорами.
Модель и актриса Тейлор Хилл решила эпатировать публику и надела "голое платье" и открытой спиной. В принципе, и без выреза все хорошо видно.
Аня Рубик – принцесса готов. Наш фаворит!
Шон Пенн появился на красной дорожке в компании своей дочери Дилан.
Режиссер и продюсер Спайк Ли выбрал для вечера черно-белый костюм, чтобы гармонично смотреться рядом со своей спутницей.
Рамзи Бедиа и рэпер Joeystarr – пример отличного сочетания классики и ярких решений. Хотя цвет фуксия немного сливается с красной ковровой дорожкой.
Актриса Мелани Лоран, актер Тахар Рахим и певица Милен Фармер появились красиво.
В платье цыпленка пришла актриса Бланка Бланко, которая известна своими специфическими предпочтениями в выборе одежды.
Роскошное платье Элизабет Салсер – как привет из 80-х.
Режиссер Оливер Стоун – в синем костюме с бабочкой.
Фотомодель и актриса Виктория Сильвстедт пришла на Каннский кинофестиваль в образе выпускницы. Очень романтичный лук.