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Шикарные Хайек, Джилленхол и Хадид: обзор нарядов шестого дня в Каннах-2021 (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
12 июля, 12:42
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В шестой день Каннского кинофестиваля актрисы выбрали роскошные вечерние платья от именитых брендов – смотрим фото
Лучшие наряды шестого дня Каннского кинофестиваля
Лучшие наряды шестого дня Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Шестой день Каннского кинофестиваля был богат на роскошные платья. На красной ковровой дорожке всех превзошла модель Белла Хадид, которая надела наряд Schiaparelli с откровенным вырезом и золотыми бронхами. Но давайте посмотрим и на другие не менее изысканные луки селебритис.

Белла Хадид в платье Schiaparelli
Белла Хадид в платье Schiaparelli / Фото: Getty Images

Сальма Хайек и Мэгги Джилленхол продемонстрировали гламурные образы на церемонии вручения награды Kering Women In Motion Awards в рамках 74-го Каннского фестиваля.

52-летняя Хайек позировала перед камерами в синем платье из пайеток от Gucci.

Актриса Сальма Хайек
Актриса Сальма Хайек / Фото: Getty Images

А Мегги Джилленхол красовалась в фантастическом наряде от Celine.

Актриса Мэгги Джилленхол
Актриса Мэгги Джилленхол / Фото: Getty Images

Супермодель Тейлор Хилл прошлым вечером предпочла аутфит Etro – белый короткий топ в сочетании с зеленой пышной юбкой.


Тейлор Хилл в Etro
Тейлор Хилл в Etro / Фото: Getty Images

Австралийская актриса Мелисса Джордж надела пыльно-лиловое платье на одно плечо от Dior.

Мелисса Джордж в Diоr
Мелисса Джордж в Diоr / Фото: Getty Images

Виктория Сильвстедт тоже выбрала розовый оттенок – на ней наряд Danilo Forestieri с открытыми плечами.

Виктория Сильвстедт в Danilo Forestieri
Виктория Сильвстедт в Danilo Forestieri / Фото: Getty Images

Инфлюенсер Камила Коэльо прибыла на ковровую дорожку в невероятном белом платье со шлейфом от Nicolas Jebran.

Камила Коэльо в Каннах
Камила Коэльо в Каннах / Фото: Getty Images

Модель и светская львица Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви – в блистательно образе от дизайнера JAD ADAM. Смесь белого и золотого.

Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви
Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви / Фото: Getty Images

Ранее мы обсуждали самые странные наряды пятого вечера на Каннском кинофестивале.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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