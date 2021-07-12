Шикарные Хайек, Джилленхол и Хадид: обзор нарядов шестого дня в Каннах-2021 (фото)

Шестой день Каннского кинофестиваля был богат на роскошные платья. На красной ковровой дорожке всех превзошла модель Белла Хадид, которая надела наряд Schiaparelli с откровенным вырезом и золотыми бронхами. Но давайте посмотрим и на другие не менее изысканные луки селебритис.
Сальма Хайек и Мэгги Джилленхол продемонстрировали гламурные образы на церемонии вручения награды Kering Women In Motion Awards в рамках 74-го Каннского фестиваля.
52-летняя Хайек позировала перед камерами в синем платье из пайеток от Gucci.
А Мегги Джилленхол красовалась в фантастическом наряде от Celine.
Супермодель Тейлор Хилл прошлым вечером предпочла аутфит Etro – белый короткий топ в сочетании с зеленой пышной юбкой.
Австралийская актриса Мелисса Джордж надела пыльно-лиловое платье на одно плечо от Dior.
Виктория Сильвстедт тоже выбрала розовый оттенок – на ней наряд Danilo Forestieri с открытыми плечами.
Инфлюенсер Камила Коэльо прибыла на ковровую дорожку в невероятном белом платье со шлейфом от Nicolas Jebran.
Модель и светская львица Леди Виктория Фредерика Изабелла Херви – в блистательно образе от дизайнера JAD ADAM. Смесь белого и золотого.
Ранее мы обсуждали самые странные наряды пятого вечера на Каннском кинофестивале.