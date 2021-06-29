Лук дня: Елена Зеленская в трендовом костюме двойке цвета кофе с молоком (фото)

Первая леди Украины посетила библиотеку имени Вернадского в наряде самых популярных оттенков этого сезона

Елена Зеленская вышла в свет в трендовом костюме цвета кофе с молоком / Фото: Pinterest, instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская недавно посетила Книжный Арсенал в элегантном нюдовом костюме, который, по-нашему скромному нению, выглядел не так стильно, как ее новый монолук. Накануне первая леди Украины с официальным визитом прибыла в библиотеку Вернадского.

Для этой встречи Елена Зеленская выбрала пиджак и брюки оттенка кофе с молоком, добавив к тандему блузу цвета кэмел. Снимки опубликованы в ее официальном Instagram-акканте.

Елена Зеленская в трендовом костюме 2021 / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Супруга президента сделала традиционную укладку с боковым пробором, подчеркнув лаконичность аутфита легким макияжем и миниатюрными сережками.

Елена Зеленская посетила библиотеку Вернадского / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская в библиотеке Вернадского / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Образ Зеленская завершила черными туфлями на каблуках.

Елена Зеленская в библиотеке имени Вернадского / Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Напомним, что ранее Елена Зеленская рассказала, кто ее одевает. Оказывается, что у нее с президентом один стилист на двоих.