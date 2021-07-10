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В чем звезды пришли на красную дорожку в Каннах в четвертый день (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
10 июля, 13:01
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Знаменитости снова прошлись вдоль ряда фотографов, дабы похвастаться дизайнерскими нарядами. "Звездой" четвертого вечера в Каннах были вырезы на макси платьях
Стильные образы на красной дорожке Каннского фестиваля: день 3-й
Стильные образы на красной дорожке Каннского фестиваля: день 3-й / Фото: Getty Images

Вчера в рамках Каннского кинофестиваля состоялась премьера драмы "Бенедетта", собравшая на красной дорожке самых разных селебритис – от Тины Кунаки до Мэгги Джилленхол. Не все дамы пришли на кинопоказ в платьях – некоторые предпочли более практичные костюмы. Но все же на ивенте преобладали длинные юбки и смелые разрезы.

Модель Тина Кунаки появилась на красной дорожке в пурпурном платье Valentino с капюшоном и крупным красным бантом.

Тина Кунаки на красной дорожке в Каннах
Тина Кунаки на красной дорожке в Каннах / Фото: Getty Images

Выше упомянутая Мэгги Джилленхол пришла в красном вечернем наряде от Versace с открытыми плечами и глубоким декольте, дополнив образ ожерельем и каффом.

Мэгги Джилленхол в очаровательном платье в Каннах
Мэгги Джилленхол в очаровательном платье в Каннах / Фото: Getty Images

Модель Изабель Гулар надела смелое и откровенное платье Etro на одно плечо, с вырезом на спине и талии. Белый цвет – отличный вариант для красной ковровой дорожки.

Изабель Гулар в Каннах
Изабель Гулар в Каннах / Фото: Getty Images

Невозможно насмотреться на бельгийскую актрису Виржини Эфира в плиссированном платье со шлейфом от Dior. Рядом с ней на фото – актриса Клотильда Куро в стильных брюках и накидке на одно плечо.

Виржини Эфира и Клотильда Куро
Виржини Эфира и Клотильда Куро / Фото: Getty Images

Еще одно платье с вау эффектом – черный наряд от Saint Laurent на Ане Рубик. В тандеме с лаконичными босоножками – идеальный лук для праздничного вечера.

Аня Рубик в платье Saint Laurent
Аня Рубик в платье Saint Laurent / Фото: Getty Images

Ранее мы рассматривали самые стильные образы второго дня Каннского кинофестиваля-2021.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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