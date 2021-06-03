Екатерина Репяхова поделилась фото, как выглядит комната будущего сына Виктора Павлика

Екатерина Репяхова активно готовится к предстоящим родам. У себя в Instagram она показала фото, как обустроила детскую

Как выглядит комната будущего сына Виктора Павлика Фото: instagram.com/repyahovakate

Совсем скоро певец Виктор Павлик и его супруга Екатерина Репяхова, которые не так давно отметили первую годовщину свадьбы, станут родителями. У себя в Instagram супруга артиста делится подробностями беременности. Теперь Екатерина решила показать, какую комнату они с Виктором подготовили для ребенка.

Известно, что пара ждет мальчика. Будущая мама не стала скрывать, как решили назвать сына. Они выбрали имя Михаил.

Екатерина призналась, что для детской комнаты изначально хотела итальянскую мебель, которая стоит дороже втрое, но должна быть гораздо качественнее. Но изучив разные отзывы, выбрала украинский бренд.

Екатерина Репяхова показала детскую будущего сына Фото: instagram.com/repyahovakate

Комнату для сына пара оформила в светлых тонах – белом, бежевом, кофейном.

Екатерина Репяхова показала детскую будущего сына Фото: instagram.com/repyahovakate

Подготовила Екатерина уже и гардероб для будущего сына.

Екатерина Репяхова показала детскую будущего сына Фото: instagram.com/repyahovakate

В комнате уже есть вся необходимая мебель для малыша.

Екатерина Репяхова показала детскую будущего сына Фото: instagram.com/repyahovakate

В Сети многим понравилась комната будущего сына Виктора Павлика.

"Очень все стильно и красиво. А вещей никогда много не бывает"

"Как красиво все подготовили"

"Очень красиво. Молодцы"

"Катюша, вы большая молодец! Мишутке повезло с такой мамочкой"

Отметим, супруга артиста показала роддом, в котором на свет появится их ребенок. Недавно Екатерина Репяхова призналась, что Виктора Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды. Поскольку он родился в СССР, то помнит: в роддом не пускают никого, а ребенка показывают отцу через окно.

Напомним, Виктор Павлик и Екатерина Репяхова расписались в мае 2020 года, но торжества у пары не было. Свадьбу они планируют сыграть в ноябре в этом году.

Смотрите эксклюзивное интервью Екатерины Репяховой для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":

Ранее Виктор Павлик посвятил трогательную песню своему будущем сыну.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться