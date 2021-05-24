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Репяхова призналась, почему Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды

Сегодня, 15:17

Екатерина Репяхова активно готовится к предстоящим родам. Супруга Виктора Павлика рассказала, почему раньше артист не хотел слышать о партнерских родах

Екатерина Репяхова и Виктора Павлик
Екатерина Репяхова и Виктора Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Совсем скоро Екатерина Репяхова и Виктор Павлик станут родителями. Супруга артиста часто делится в Instagram подробностями своей беременности. Рассказала Екатерина и о том, что ее муж планирует присутствовать при родах.

Репяхова в Instagram опубликовала пост, в котором призналась, что Виктора Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды. Поскольку он родился в СССР, то помнит: в роддом не пускают никого, а ребенка показывают отцу через окно.

Екатерина Репяхова и Виктора Павлик
Екатерина Репяхова и Виктора Павлик
Фото: instagram.com/repyahovakate

Однако после того, как артист узнал о роддомах семейного типа, где есть отдельное место для папы, пара не исключает партнерские роды.

"Мы до сих пор оба не знаем, будет ли муж в родильном зале, но флюорографию все-таки сделали. Врач сказала, что муж в любой момент может принять решение, идти на роды или нет. Также он может зайти в родильный, но если потребуется, то выйти. Этот факт очень нас успокаивает. В общем, мы в ожидании. Осталось совсем немного", – поделилась Екатерина.

Ранее беременная супруга Виктора Павлика рассказала, в каком роддоме она будет рожать.

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