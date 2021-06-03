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Катерина Репяхова поділилася фото, як виглядає кімната майбутнього сина Віктора Павлика

Сьогодні, 12:34

Катерина Репяхова активно готується до майбутніх пологів. У себе в Instagram вона показала фото, як облаштувала дитячу

Як виглядає кімната майбутнього сина Віктора Павлика
Як виглядає кімната майбутнього сина Віктора Павлика
Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім скоро співак Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова, які не так давно відзначили першу річницю весілля , стануть батьками. У себе в Instagram дружина артиста ділиться подробицями вагітності. Тепер Катерина вирішила показати, яку кімнату вони з Віктором підготували для дитини.

Відомо, що пара чекає хлопчика. Майбутня мама не стала приховувати, як вирішили назвати сина. Вони вибрали ім'я Михайло.

Катерина зізналася, що для дитячої кімнати спочатку хотіла італійські меблі, які коштують дорожче втричі, але повинна бути набагато якісніше. Але вивчивши різні відгуки, вибрала український бренд.

Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Фото: instagram.com/repyahovakate

Кімнату для сина пара оформила в світлих тонах – білому, бежевому, кавовому.

Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Фото: instagram.com/repyahovakate

Підготувала Катерина вже й гардероб для майбутнього сина.

Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Фото: instagram.com/repyahovakate

В кімнаті вже є всі необхідні меблі для малюка.

Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Катерина Репяхова показала дитячу майбутнього сина
Фото: instagram.com/repyahovakate

У Мережі багатьом сподобалася кімната майбутнього сина Віктора Павлика.

  • "Дуже все стильно і красиво. А речей ніколи багато не буває"
  • "Як красиво все підготували"
  • "Дуже красиво. Молодці"
  • "Катюша, ви велика молодець! Мишко пощастило з такою матусею"

Зазначимо, дружина артиста показала пологовий будинок, в якому на світ з'явиться їх дитина . Нещодавно Катерина Репяхова зізналася, що Віктора Павліка довелося вмовляти на партнерські пологи . Оскільки він народився в СРСР, то пам'ятає: в пологовий будинок не пускають нікого, а дитину показують батькові через вікно.

Нагадаємо, Віктор Павлік та Катерина Репяхова розписалися в травні 2020 року, але урочистості у пари не було. Весілля вони планують зіграти в листопаді цього року.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Катерини Репяховой для програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна":

Раніше Віктор Павлік присвятив зворушливу пісню своєму майбутньому синові.

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