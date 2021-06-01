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Виктор Павлик выпустил песню о будущем ребенке: поклонники вспомнили его покойного сына

Сегодня, 16:35

Артист написал колыбельную для их с Екатериной Репяховой будущего ребенка – сына Михаила. Мальчик должен родиться уже этим летом

Виктор Павлик выпустил трогательную песню, посвященную его четвертому ребенку
Виктор Павлик выпустил трогательную песню, посвященную его четвертому ребенку
Фото: instagram.com/viktorpavlik

Сегодня, 1 июня, песню к Международному дню защиты детей, песню выпустили не только alyona alyona с "Океаном Ельзи", но и Виктор Павлик. Артист посвятил трек будущему сын от своей молодой супруги – Екатерины Репяховой. Малыш должен появиться на свет уже этим летом.

"Пусть каждое слово из этой светлой песенки сбудется. Пусть ее любят и детки Мишутки, наши внуки и она будет жить из поколения в поколение. Пусть она полюбится и вам", – написала в Instagram Екатерина Репяхова.

В комментариях под анимационным клипом поклонники артиста отметили, что песня получилась очень трогательной и красивой. Они также вспомнили покойного сына Виктора Павлика – Павла, который ушел из жизни в возрасте 21 года, в августе прошлого года.

  • Вечная память вашему сыну, Виктор.
  • Красиво! А маленький ангел – образ Павла?
  • Аж мурашки по коже! Какая нежность, невероятно!
  • Супер!
Скриншот: YouTube

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Отметим, что Павел Павлик родился в третьем браке Виктора – с Лорой Созаевой. Парень долгое время лечился от онкологического заболевания. Ранее Виктор Павлик даже собирал средства для помощи сыну и для его лечения за рубежом. После того, как Павлу диагностировали болезнь, он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако побороть тяжелую болезнь ему все же не удалось.

Смотрите интервью Виктора Павлика для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина". Артист рассказал о беременности супруги, смерти сына и семейной жизни:

Ранее мы сообщали, что Виктор Павлик с беременной супругой Екатериной Репяховой отметили первую годовщину свадьбы. Пара тайно расписалась в мае 2020 года, но торжества у Кати и Виктора не было. Супруга Павлика также опубликовала на своей странице в Instagram несколько свадебных фото.

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