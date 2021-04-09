Беременная супруга Павлика рассказала, какие у нее отношения со свекровью на самом деле

Супруга певца ответила на популярный вопрос

Беременная супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая недавно пожаловалась на сервис за границей, решила ответить на вопросы своих подписчиков. Конечно же, не обошлось без упоминаний о звездном муже.

На этот раз у Екатерины в InstaStories поинтересовались, какие у нее отношения с мамой Виктора Павлика – 80-летней Александрой Георгиевной. Супруга Павлика отметила, что многих волнует этот вопрос.

Виктор Павлик с мамой Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Маме Виктора Павлика 80 лет. Она старенькая бабушка. По своей натуре очень флегматичная. Какие отношения? Никогда меня не обижала, плохого про меня ничего не говорила", – прокомментировала супруга певца.

А вот мама Екатерины Репяховой с Виктором Павликом в хороших отношениях. Она часто приезжает к ним в гости. Более того, пара собирается снимать ей квартиру в Киеве.

"Через неделю мама приезжает в Киев. Будем ей снимать квартиру максимально близко к нам. Мечтаем найти квартиру в одном доме", – поделилась планами будущая мама.

Напомним, недавно Виктор Павлик рассказал, почему не помогает своей маме финансово.

Ранее Екатерина Репяхова показала секретное фото в прозрачном боди.

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