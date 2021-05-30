Виктор Павлик с беременной женой отметили первую годовщину свадьбы (фото)

Пара тайно расписалась в мае 2020 года, но торжества у Кати и Виктора не было

Виктор Павлик и Катя Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова, которая накануне призналась, почему ей пришлось уговаривать Виктора Павлика на партнерские роды, показала, как они с мужем отметили первую годовщину свадьбы.

Напомним, что они тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. При этом Катерина и Виктор устроили тематическую фотосессию в белом платье и костюме.

В своем Instagram-профиле Репяхова опубликовала несколько снимков, на которых она запечатлена с мужем. "Отметили нашу первую официальную годовщину", – написала она в посте.

Супруга Павлика также запостила несколько свадебных фото, которые подписала так: "Один из лучших дней в моей жизни".

О том, что молодая супруга Виктора Павлика ждет от него ребенка, стало известно в январе этого года. Летом 2020-го певец потерял сына Павла – парень несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

А недавно Катя Репяхова показала, в каких условиях жила до переезда в Киев.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться