Брежнева, Меладзе и Лепс выступили на вечеринке у Виктора Лукашенко – СМИ

Артисты прилетели в Лебяжье на самолете ЯК-42

Фото: Скриншот из видео

Минувшим вечером Вера Брежнева, которую заметили в Минске в компании Артема Милевского, а также Валерий Меладзе, Григорий Лепс и певец Emin выступили на вечеринке у старшего сына президента Беларуси – Виктора Лукашенко.

В Instagram-профилях звезд фото или видео с ивента нет, но в Telegram-канале МотолькоПомоги опубликован ролик с выступлениями экс-"ВИА Гры", Меладзе, без чьих песен не обходится нынче ни одна вечеринка, и Лепса.

Гостям, вероятно, запретили публиковать какой-либо контент с вечера, потому кто еще там был – неизвестно. Сообщается также, что артисты летели в Беларусь самолетом ЯК-42, который приняли за вертолет Росгвардии.

Видео: https://t.me/motolkohelp

Напомним, ранее мы писали, что Беларуси могут отказать в участии в следующем "Евровидении".

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