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Все как в жизни: Джанабаева и Меладзе пожаловались на будни родителей (видео)

Сегодня, 08:38

Весной Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе стали родителями. У них родилась дочь, которую назвали Агатой

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

В апреле Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе снова стали родителями. У пары родилась дочь Агата, которой они уделяют все свое время.

В Instagram супруги опубликовали уже третий эпизод сериала, как его называют поклонники Альбины и Валериях. В ролике супруги показывают жизнь с новорожденным. Это очень смешно и жизненно, отмечают пользователи соцсети.

Джанабаева и Меладзе с синяками под глазами и день и ночь рядом с малышкой. Альбина даже не отпускает Валерия подстричься.

, (@albinadzhanabaeva)

"Главней всего погода в доме. Люблю, когда милый рядом", – написала в посте Джанабаева.

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В комментариях подписчики поддержали артистов, а некоторые отметили, что именно так и выглядит жизнь родителей:

  • "Это уже вполне может быть сериалом"
  • "Вот именно так выглядел мой муж первые месяцы после рождения тройни"
  • "Вы настроение поднимаете! Счастья вашей семье безграничного!"
Скриншот: instagram.com/albinadzhanabaeva
Скриншот: instagram.com/albinadzhanabaeva

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака.

О многодетных звездах – смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые вышли в свет после рождения дочери.

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