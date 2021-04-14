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Валерий Меладзе стал отцом в шестой раз

Сегодня, 11:02

Во время съемок одной из развлекательных программ популярный певец поделился радостной новостью и рассекретил пол ребенка

55-летний Валерий Меладзе и 42-летняя Альбина Джанабаева стали родителями. У пары родилась девочка. Новостью о пополнении в семье певец поделился во время съемок программы КВН. Видео со съемок появилось на фан-страничке певца в Instagram.

Певец рассказал, что дочка родилась на днях. Также артист не стал раскрывать, как назвали девочку.

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака.

Напомним, не так давно Валерий Меладзе опубликовал редкое фото со старшим сыном.

Ранее Валерий Меладзе рассказал о ссорах с Альбиной Джанабаевой.

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