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Меладзе отреагировал на обвинения Лорак в херассменте: Какой негодяй это придумал?

Сегодня, 09:54

Ранее певица заявила, что Константин Меладзе предлагал ей интим, но она отказалась

Накануне в Москве прошла вечеринка премии "МУЗ-ТВ", где присутствовали Ани Лорак и Валерий Меладзе. Более того, они сидели за одним столом. В конце вечера журналисты попросили певца прокомментировать скандальные слова Лорак о его брате, прозвучавшие в одном из телешоу.

Как призналась Ани Лорак, несколько лет назад у нее не сложилось сотрудничество с Константином Меладзе, потому что она интересовала его не только как артистка.

Фото: instagram.com/stories/valeriya

"Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать", – ответил журналистам Валерий Меладзе, передает КП.

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Артист сделал вид, что не знал о словах певицы, и что журналисты все выдумали.

Фото: instagram.com/stories/anilorak

"Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли", – рассказала ранее Ани Лорак.

Недавно мы писали, что Валерий Меладзе стал отцом в шестой раз.

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