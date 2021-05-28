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Меладзе и Джанабаева впервые вышли в свет после рождения дочки. Уже без синяков под глазами (фото)

Сегодня, 20:38

Совсем недавно Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева в третий раз стали родителями. Это их первое появление перед широкой публикой после рождения дочки

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева появились на публике после рождения дочки
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева появились на публике после рождения дочки
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

В апреле этого года певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-участница "ВИА Гры", Альбина Джанабаева в третий раз стали родителями. Недавно супруги показали свои синяки под глазами после бессонных ночей, а на этот раз они уже при полном параде впервые появились на публике.

В своем Instagram-профиле Альбина Джанабаева опубликовала фото, на котором они с Валерием Меладзе позируют вместе с российским шоуменом Иваном Ургантом за кулисами шоу "Вечерний Ургант".

Валерий выбрал костюм темно-синего оттенка, а Альбина облачилась в шелковое платье и лодочки на каблуке красного цвета.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе состоят в браке с 2014 года. У звездной пары уже есть два сына — Константин, который родился в 2004 году и Лука, появившийся на свет в 2014 году. Кроме того, у 55-летнего певца есть трое дочерей от первого брака.

Ранее мы сообщали, как в Сети отреагировали на новость о том, что Валерий Меладзе выступит на Atlas Weekend.

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Альбина Джанабаева Валерий Меладзе
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