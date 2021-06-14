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Дорофеева разбила два BMW ради одного клипа (фото)

Сегодня, 06:00

Надя Дорофеева поделилась инсайтами со съемок ее нового клипа на песню "Почему", который вышел на днях

На съемках нового клипа Дорофеевой разбили два авто
На съемках нового клипа Дорофеевой разбили два авто
Фото: YouTube, instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева на днях выпустила свой новый клип на песню "Почему". В нем она предстала в двух совершенно разных внешне, но одинаковых эмоционально образах.

На своей странице в Instagram DOROFEEVA поделилась с фолловерами кадрами со съемок и рассказала интересную историю создания сцены с авто, которые были куплены специально для видео.

Надя Дорофеева рассказала, как снимали сцену с авто для клипа "Почему"
Надя Дорофеева рассказала, как снимали сцену с авто для клипа "Почему"
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Подготовка к одному дублю заняла два часа. У Нади и команды был всего один шанс, чтобы снять сцену и все очень нервничали.

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"Специально для одного кадра было куплено две машины. Сцену с аварией мы репетировали 2 часа и у нас была всего одна попытка ее снять. Представьте уровень напряжения всей съемочной команды – было бы немножко обидно, если б что-то пошло не так. В тот момент должно было совпасть идеально всё: каскадер должен был врезаться в мою машину в определенную секунду трека, а я при этом – вовремя выйти из авто, прожить эмоцию в кадре, не испугаться и стать так, чтоб меня не задело осколками", – написала в посте Дорофеева.

Кадр из клипа DOROFEEVA – Почему
Скриншот из YouTube

К слову, клип DOROFEEVA – "Почему" выбился в топ рекомендаций YouTube среди музыкальных видео и попал на пятое место вкладки "В тренде".

Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

Если вы все еще не видели клип Нади, загляните в наш материал Новый клип Дорофеевой очень похож на Sia – Chandelier с танцующей девочкой, там очень интересно!

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