Горячий фоторепортаж с первого сольного концерта Дорофеевой: смотрите, как это было

Вместе с ней на сцену вышли MONATIK и Позитив

Надя Дорофеева показала фото с концерта в Киеве Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева в минувшую субботу дала свой первый сольный концерт в столице. Звездную коллегу пришли поддержать Дима Монатик, Леша Завгородний (Позитив) и другие звезды. Сегодня Надя поделилась фотоотчетом с шоу.

Снимки DOROFEEVA опубликовала на своей странице в Instagram. На них можно ближе рассмотреть ее сексуальные наряды, о которых мы тоже уже писали.

Надя Дорофеева и ее команда на концерте в Киеве Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Дима Монатик Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Позитив Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Только сейчас я успокоилась и осознала, что концерт прошел. Спасибо прежде всего моей команде и тем, кто помогал творить и делать этот концерт ярче", – написала в посте артистка.

Надя и Позитив на концерте исполнили три песни группы "Время и Стекло", чем очень порадовали публику. Напомним, что дуэт распался в прошлом году после 10-ти лет существования. Прощальный концерт ВиС отыграли в октябре 2020 года в Киеве.

В этом году Дорофеева выпустила клип на песню Gorit, который вызвал скандал, а сам трек попал в ТОП Apple Music.

Смотрите эксклюзивное интервью Нади Дорофеевой для "Зіркового шляху":

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